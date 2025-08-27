La U de Chile en la cornisa: ¿qué antecedentes de Conmebol pesan antes del fallo?

La U de Chile vive días de tensión. Tras los incidentes en el estadio Libertadores de América, la Conmebol abrió un expediente disciplinario que mantiene a los azules y a Independiente en vilo. El plazo para entregar los descargos vence este 27 de agosto, y la resolución final llegará el miércoles 3 de septiembre, en una decisión que podría cambiar la ruta del torneo.

En La Cisterna reina la incertidumbre: ¿seguirá la U en la Copa Sudamericana o quedará fuera por secretaría? Para entender lo que puede pasar, hay que mirar hacia atrás. Los antecedentes de Conmebol muestran que la balanza suele inclinarse contra el equipo organizador, pero las sanciones también han golpeado a los visitantes.

⚖️ Los casos que marcan la jurisprudencia

🔹 Colo Colo 2025 (vs. Fortaleza)

El recuerdo es reciente y doloroso para Chile. El duelo en el Monumental terminó en tragedia tras una avalancha y dos fallecidos. El castigo fue ejemplar: derrota por secretaría, cinco partidos a puertas cerradas y multa de 80 mil dólares.

🔹 Boca Juniors 2015 (vs. River Plate)

El famoso “gas pimienta” en la Bombonera acabó con la descalificación inmediata de Boca en octavos de Libertadores. Además, hubo multa y varios partidos sin público. Un precedente claro de que Conmebol puede sacar a un club del torneo.

🔹 Corinthians 2013 (vs. San José)

Una bengala mató a un niño de 14 años en Oruro. El castigo fue jugar el resto de la Libertadores sin público, sin llegar a la eliminación.

🔹 Sao Paulo 2012 (vs. Tigre, final Sudamericana)

El cuadro argentino denunció amenazas armadas en el Morumbí y decidió no salir a jugar el segundo tiempo. La Conmebol le dio el título a Sao Paulo.

🔹 Cobreloa 2002 (vs. Olimpia)

En Calama, un proyectil impactó al árbitro Ángel Sánchez. La Conmebol sancionó a los loínos con la pérdida del partido, que Olimpia ganó en la mesa antes de coronarse campeón.

🔮 ¿Qué significa para la U de Chile?

La U ya está imputada por el comportamiento de sus hinchas (lanzamiento de objetos y riñas), pero los antecedentes indican que el club organizador suele llevar la sanción más dura. En este caso, Independiente podría ser el gran perjudicado por la falta de garantías de seguridad y el ingreso de barristas a la tribuna visitante.

Sin embargo, en Conmebol nunca se puede descartar nada. Una eliminación compartida —aunque sin precedentes— también está sobre la mesa. Y eso mantiene en alerta al plantel de Gustavo Álvarez, que espera el fallo mientras Alianza Lima observa expectante su futuro rival en cuartos de final.

👉 ¿Cuándo se conocerá el fallo de Conmebol?

El miércoles 3 de septiembre de 2025.

👉 ¿Qué sanciones podría recibir la U de Chile?

Desde multas y partidos sin público hasta, en el peor escenario, eliminación de la Copa Sudamericana.

👉 ¿Ha existido una doble eliminación?

No. En los 109 años de historia de Conmebol nunca se han eliminado a ambos equipos en un mismo caso.

👉 ¿Qué antecedentes en Chile pueden pesar en el fallo?

El castigo a Colo Colo en abril de 2025 y el histórico caso de Cobreloa en 2002.

📣 El futuro azul se juega fuera de la cancha. ¿Seguirá la U en la Copa o caerá bajo el peso de la historia disciplinaria de Conmebol? Sigue todos los detalles en Al Aire Libre.