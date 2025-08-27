Las cuatro claves del descargo de Independiente que podrían perjudicar a la U de Chile en Conmebol

El futuro de la U de Chile en la Copa Sudamericana sigue en suspenso. Este miércoles, Independiente presentó su descargo formal ante la Conmebol por los incidentes ocurridos en Avellaneda, donde la violencia en las tribunas obligó a suspender el partido de vuelta de los octavos de final.

El documento, de más de 40 páginas, fue entregado a la Comisión Disciplinaria y contiene cuatro puntos clave que buscan suavizar la sanción contra el club argentino. Sin embargo, uno de esos apartados pone a los azules en la mira, responsabilizándolos por el inicio del conflicto.

📌 Las cuatro claves del descargo de Independiente ante Conmebol

🔴 1. Seguridad reforzada

El Rojo aseguró haber seguido todas las recomendaciones previas de seguridad. Contrataron 800 efectivos para el operativo, con un costo cercano a los 50 millones de pesos argentinos.

📑 2. Pruebas presentadas

El club afirma haber entregado rápidamente videos y registros para identificar a los responsables de la violencia. Además, anunció la expulsión de por vida de 25 socios. En su defensa, remarcan que desde la U de Chile “no hicieron nada” para colaborar. Incluso acusan a Azul Azul de "cómplices".

⚔️ 3. La U de Chile como responsable

El punto más polémico: Independiente acusa que la violencia comenzó cuando hinchas azules arrojaron objetos desde la bandeja superior. Según su versión, la reacción de su barra fue consecuencia de esa provocación inicial.

⏱️ 4. El partido ya estaba suspendido

La dirigencia pide que la Conmebol evalúe solo lo ocurrido hasta antes de la suspensión oficial del encuentro. Argumentan que la irrupción violenta de su barra en la tribuna visitante ocurrió cuando el duelo ya estaba cancelado.

⚖️ Lo que está en juego para la U de Chile

El descargo de Independiente complica aún más el escenario. Aunque la Conmebol históricamente sanciona con mayor dureza al organizador, la acusación contra la U podría pesar en el fallo final.

El plazo para los descargos vence este 27 de agosto, mientras que el veredicto se conocerá el miércoles 3 de septiembre. En el peor escenario, ambos equipos podrían ser eliminados, lo que daría el pase directo a Alianza Lima.

Si eso ocurre, la U de Chile y el Rojo todavía tendrían la opción de apelar al TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo), lo que podría extender el proceso y paralizar la Copa Sudamericana.

🎙️ Independiente se defiende: Grindetti da explicaciones

En este contexto, desde Avellaneda confirmaron que el presidente de Independiente, Néstor Grindetti, encabeza una conferencia de prensa este miércoles en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini.

🕚 La cita está programada para las 11:30 horas de Chile (12:30 en Argentina) y se transmite en vivo por el canal oficial de YouTube del club.

La dirigencia se encuentra leyendo un comunicado con los alcances de la defensa presentada en Conmebol, aunque no se permitirá realizar preguntas.

👉 ¿Qué presentó Independiente ante Conmebol?

Un descargo de 40 páginas con cuatro puntos centrales: seguridad, pruebas, responsabilidad de la U y la suspensión del partido.

👉 ¿Acusan a la U de Chile en el informe?

Sí. Independiente sostiene que los incidentes comenzaron por provocaciones de la barra azul.

👉 ¿Cuándo se sabrá el fallo de Conmebol?

El miércoles 3 de septiembre de 2025.

👉 ¿Qué riesgos corre la U de Chile?

Desde multas y partidos sin público hasta una eliminación compartida con Independiente.

👉 ¿Puede la U de Chile apelar?

Sí, tanto la U como Independiente podrían recurrir al TAS si no están de acuerdo con la sanción.

