Líder de la barra de Independiente recibe prohibición tras graves incidentes con la U de Chile

Los terribles hechos de violencia ocurridos en Avellaneda durante el partido de Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile sigue teniendo repercusiones. El Ministerio de Seguridad de Argentina confirmó que Juan Eduardo Lenczicki, apodado "Juani" y uno de los líderes de "Los Dueños de Avellaneda", recibió la prohibición de ingresar a cualquier estadio del país.

La sanción se da luego de que esta facción de la barra irrumpiera violentamente en el sector visitante del estadio Libertadores de América, atacando a los hinchas azules en una batalla campal que obligó a suspender el encuentro.

🚨 Prohibición al líder de Independiente

El comunicado oficial detalló que la restricción es de carácter indefinido y está inscrita en el programa "Tribuna Segura". "Tarjeta roja para el jefe de la barra de Independiente: no ingresa más a la cancha", fue la frase utilizada en el anuncio que rápidamente generó repercusión en Argentina y Chile.

No es la primera vez que este barrista enfrenta sanciones. En marzo pasado ya había sido castigado por agredir a una mujer dentro del estadio, lo que refuerza su prontuario de hechos violentos, pese a que no hay pruebas de que estuvo en la tribuna atacando a los hinchas de la U.