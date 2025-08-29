Líder de la barra de Independiente recibe prohibición tras graves incidentes con la U de Chile
El Gobierno argentino prohibió el ingreso a estadios a uno de los jefes de “Los Dueños de Avellaneda”, tras los brutales incidentes contra hinchas de Universidad de Chile en la Sudamericana.
Los terribles hechos de violencia ocurridos en Avellaneda durante el partido de Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile sigue teniendo repercusiones. El Ministerio de Seguridad de Argentina confirmó que Juan Eduardo Lenczicki, apodado "Juani" y uno de los líderes de "Los Dueños de Avellaneda", recibió la prohibición de ingresar a cualquier estadio del país.
La sanción se da luego de que esta facción de la barra irrumpiera violentamente en el sector visitante del estadio Libertadores de América, atacando a los hinchas azules en una batalla campal que obligó a suspender el encuentro.
🚨 Prohibición al líder de Independiente
El comunicado oficial detalló que la restricción es de carácter indefinido y está inscrita en el programa "Tribuna Segura". "Tarjeta roja para el jefe de la barra de Independiente: no ingresa más a la cancha", fue la frase utilizada en el anuncio que rápidamente generó repercusión en Argentina y Chile.
No es la primera vez que este barrista enfrenta sanciones. En marzo pasado ya había sido castigado por agredir a una mujer dentro del estadio, lo que refuerza su prontuario de hechos violentos, pese a que no hay pruebas de que estuvo en la tribuna atacando a los hinchas de la U.