Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Copa Sudamericana

Líder de la barra de Independiente recibe prohibición tras graves incidentes con la U de Chile

El Gobierno argentino prohibió el ingreso a estadios a uno de los jefes de “Los Dueños de Avellaneda”, tras los brutales incidentes contra hinchas de Universidad de Chile en la Sudamericana.

Foto: "Juani", el de polera y gorro rojo / Diario Olé Líder de la barra de Independiente recibe prohibición tras graves incidentes con la U de Chile
Magdalena López Castro
Llévatelo:

Los terribles hechos de violencia ocurridos en Avellaneda durante el partido de Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile sigue teniendo repercusiones. El Ministerio de Seguridad de Argentina confirmó que Juan Eduardo Lenczicki, apodado "Juani" y uno de los líderes de "Los Dueños de Avellaneda", recibió la prohibición de ingresar a cualquier estadio del país.

La sanción se da luego de que esta facción de la barra irrumpiera violentamente en el sector visitante del estadio Libertadores de América, atacando a los hinchas azules en una batalla campal que obligó a suspender el encuentro.

Imagen foto_00000002

🚨 Prohibición al líder de Independiente

El comunicado oficial detalló que la restricción es de carácter indefinido y está inscrita en el programa "Tribuna Segura". "Tarjeta roja para el jefe de la barra de Independiente: no ingresa más a la cancha", fue la frase utilizada en el anuncio que rápidamente generó repercusión en Argentina y Chile.

No es la primera vez que este barrista enfrenta sanciones. En marzo pasado ya había sido castigado por agredir a una mujer dentro del estadio, lo que refuerza su prontuario de hechos violentos, pese a que no hay pruebas de que estuvo en la tribuna atacando a los hinchas de la U.

Temas #Deportes #Fútbol #Fútbol #Copa Sudamericana #Universidad de Chile

Magdalena López Castro

Comenzó su carrera en Radio Valparaíso para después estar por 5 años en Radio Cooperativa. Ha trabajado en Canal 13, TVN, La Red, LUN, Futbol Sites, Radio Usach, CSD Colo Colo y Zapping Sports. Fanática del fútbol y la música.
Más de Copa Sudamericana