“Me siento…”: el drama que golpea a Loyola y Galdames tras la masacre en Avellaneda

La tragedia en Avellaneda no solo dejó heridos en la tribuna visitante. También golpeó fuerte dentro del plantel de Independiente, especialmente a los chilenos Felipe Loyola y Pablo Galdames, quienes al alzar la voz en redes sociales terminaron cerrando sus cuentas de Instagram por el nivel de amenazas recibidas.

📱 “Me siento...”: mensajes que encendieron la polémica

Ambos futbolistas utilizaron sus redes para expresar el dolor y la indignación tras la barbarie vivida en el Libertadores de América Ricardo Bochini, en la revancha frente a la U de Chile.

Felipe Loyola escribió: “Lamentable situación, es una pena todo lo que sucedió hoy. No puede tolerarse este nivel de violencia, me siento destrozado, la seguridad policial no sé dónde estaba”.

Horas después insistió: “Una pena gigante, todavía no creo lo que vi hoy. Esto no es el fútbol, el deporte no es violencia”.

Pablo Galdames, por su parte, apuntó: “Hoy lo deportivo y el color de las camisetas pasan a segundo plano. Lo más importante es la salud de la gente que está con riesgos vitales”.

Y añadió: “Que este lamentable incidente llame la atención de las autoridades, y que la gente que organiza se haga responsable de toda la situación que se vivió hoy. Lo que vivimos no se puede volver a repetir nunca más”.

En lugar de apoyo, las publicaciones desataron una ola de insultos y amenazas, que obligaron a ambos a bajar sus cuentas personales.

⚠️ Argentina apunta a Independiente y la Policía

Mientras Conmebol mantiene abierto el expediente disciplinario contra la U de Chile e Independiente, la prensa argentina también señala responsabilidades. Según Clarín:

“El conjunto de Avellaneda falló en la organización y la Policía de la Provincia de Buenos Aires no quiso actuar”.

El informe cuestiona que, a diferencia de otros estadios donde la Guardia de Infantería sí custodia a los visitantes, en Avellaneda hubo “una inacción incomprensible” que permitió el ingreso violento de la barra local al sector azul.

📑 Conmebol fija plazos y cargos

Universidad de Chile : artículos 5.1.11 del Manual de Clubes y 8.1 y 12.2 del Código Disciplinario (responsabilidad por conducta de hinchas).

: artículos 5.1.11 del Manual de Clubes y 8.1 y 12.2 del Código Disciplinario (responsabilidad por conducta de hinchas). Independiente: además de los mismos artículos, enfrenta cargos más graves: negligencia organizativa, incumplimiento de protocolos de seguridad, daños, insultos discriminatorios y falta de custodia a la delegación visitante.

El fallo se dará a conocer el 3 de septiembre de 2025.

🔮 El escenario más temido

Mientras Alianza Lima espera rival en cuartos de final, no se descarta que ambos equipos sean eliminados y los peruanos avancen directo a semifinales.

En la U, la defensa está en manos del abogado paraguayo y exmiembro del TAS, Gerardo Acosta, quien ya advirtió:

“Mi primera impresión fue que había posibilidades de reclamar los puntos por la falta de garantías. Pero antes hay que analizar todos los documentos”.

❓ ¿Por qué Loyola y Galdames cerraron sus redes?

Por las amenazas recibidas tras condenar la violencia en el estadio de Independiente.

❓ ¿Qué cargos podría enfrentar Independiente?

Negligencia organizativa, incumplimiento de protocolos de seguridad, insultos discriminatorios y falta de custodia a la U de Chile.

❓ ¿Y la U de Chile?

Responsabilidad por la conducta de sus hinchas: lanzamiento de objetos, riñas y tumultos.

❓ ¿Cuándo resuelve Conmebol el Independiente vs U de Chile?

El fallo se conocerá el 3 de septiembre de 2025.

