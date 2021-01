Ministra del Deporte: Defensa y Justicia incumplió el protocolo de burbuja

La ministra del Deporte, Cecilia Pérez, aclaró que el plantel de Defensa y Justicia fue el que incumplió los protocolos sanitarios durante su viaje a Chile para enfrentar a Coquimbo Unido, motivo por lo cual toda la delegación fue definida como "contacto estrecho", lo que obligó al traslado del encuentro a Paraguay.

"Ante casos positivos de la delegación -de DyJ- y en cumplimiento del protocolo que se había aprobado con Conmebol cuando volvió la competencia internacional en nuestro país, se incumple por parte de Defensa y Justicia el protocolo de burbuja, al salir a entrenar sin respetar la espera del resultado del PCR", explicó la secretaria de Estado este miércoles.

"Eso amplifica la posibilidad de contacto estrecho, que fue finalmente la decisión que toma la autoridad sanitaria", agregó.

Por eso, comparó la situación con lo que vivió Junior de Barranquilla en su visita a Coquimbo, estimando que el cuadro colombiano "no incumplió protocolos, esa es la diferencia que no se ha comunicado lo suficientemente bien para que todos entiendan. Junior tuvo positivos, contactos estrechos, y se permitió salir del país en charter con acompañamiento médico no solo a la delegación, también a los casos que dieron positivo y contactos estrechos".

"Ellos -Defensa y Justicia- debieron esperar el resultado y salir a entrenar. Eso no lo cumplieron, por eso la autoridad determinó que el contacto estrecho fue de toda la delegación", aseveró.

Para Pérez, "lo prioritario es resguardar la salud y vida de nuestros deportsitas tanto nacionales como de las delegaciones extranjeras que vengan y llevar a cabo los protocolos que bucan minimizar al máximo el riesgo de contagio".

En ese sentido, la titular del Mindep puso en duda que los positivos de los jugadores del equipo argentino fueran "falsos": "No tengo la convicción que hayan sido falsos positivos. Nuestro país a través del Instituto de Salud Pública, ha acreditado a instituciones que realizan las muestras PCR verificadas por personal de salud de alta competencia. No corresponden las dudas que se plantearon por parte de la delegación del equipo argentino", apuntó.

"Puede ser una falta de respeto a un trabajo que se ha realizado siempre, se señaló que cuando se produce un contagio, sobre todo en pacientes asintomáticos, la carga viral de la detección del PCR va bajando a lo largo de los días. Ellos dieron PCR positivos y luego en la contramuestra a días de estos PCR, seguro la carga viral fue menor y por eso dieron negativo. No pondría en duda los exámenes y resultados que finalmente salieron y se dieron a conocer", completó.