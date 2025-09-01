Ni la U de Chile ni Independiente: el plantel de Alianza Lima quiere saltarse una fase completa de Copa Sudamericana

La tragedia en Avellaneda que obligó a cancelar el partido entre Independiente y la U de Chile, que ganaban los chilenos 2-1 en el global, tiene a un tercer actor que tiene una opinión fuerte y clara: no jugar.

Alianza Lima está pasando por su mejor momento internacional en casi 50 años y tiene un equipazo que perfectamente podría ser finalista de la presente Copa Sudamericana, es por ello que han adoptado una posición como club y han manifestado, abiertamente, que no quiere un enfrentamiento con la U de Chile o Independiente en cuartos de final de la Copa Sudamericana

🎙️Plantel de Alianza Lima quiere ir directo a semifinales

Primero fue el presidente del club, Jorge Zuñiga, luego fue el DT del equipo, Néstor Gorosito, y ahora fue el turno del plantel aliancista quien opinó sobre la cancelación del duelo entre Independiente y la U de Chile.

Josué Estrada, lateral del conjunto íntimo, se refirió al fallo que debe emitir Conmebol y señaló: “No sé qué piensan hacer, pero creo que para todos nosotros lo mejor es pasar defrente a semifinales”.

“Esperemos a ver qué pasa. En caliente decimos eso (pasar directo a semifinales). Obviamente, es lamentable lo que pasó y sentimos que no se debe volver a repetir”, sentenció el jugador en entrevista con José Varela.

⚖️ ¿Cuándo se entregará un fallo sobre el Independiente vs U de Chile?

Conmebol citó para este miércoles 3 de septiembre a la U de Chile, en dicha reunión se espera que se dé a conocer la resolución de la llave de octavos de final ente la u e Independiente. Además, ambos equipos conocerán las duras sanciones por las actitudes violentas de sus hinchas.