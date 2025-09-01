Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Copa Sudamericana

Ni la U de Chile ni Independiente: el plantel de Alianza Lima quiere saltarse una fase completa de Copa Sudamericana

Primero fue el presidente, luego en entrenador, ahora es el plantel de Alianza Lima quien apunta a no jugarlos cuartos de final de Copa Sudamericana

Foto: Imago Ni la U de Chile ni Independiente: el plantel de Alianza Lima quiere saltarse una fase completa de Copa Sudamericana
Oscar Buch Guzmán
Llévatelo:

La tragedia en Avellaneda que obligó a cancelar el partido entre Independiente y la U de Chile, que ganaban los chilenos 2-1 en el global, tiene a un tercer actor que tiene una opinión fuerte y clara: no jugar.

Alianza Lima está pasando por su mejor momento internacional en casi 50 años y tiene un equipazo que perfectamente podría ser finalista de la presente Copa Sudamericana, es por ello que han adoptado una posición como club y han manifestado, abiertamente, que no quiere un enfrentamiento con la U de Chile o Independiente en cuartos de final de la Copa Sudamericana

🎙️Plantel de Alianza Lima quiere ir directo a semifinales

Primero fue el presidente del club, Jorge Zuñiga, luego fue el DT del equipo, Néstor Gorosito, y ahora fue el turno del plantel aliancista quien opinó sobre la cancelación del duelo entre Independiente y la U de Chile.

Josué Estrada, lateral del conjunto íntimo, se refirió al fallo que debe emitir Conmebol y señaló: “No sé qué piensan hacer, pero creo que para todos nosotros lo mejor es pasar defrente a semifinales”.

“Esperemos a ver qué pasa. En caliente decimos eso (pasar directo a semifinales). Obviamente, es lamentable lo que pasó y sentimos que no se debe volver a repetir”, sentenció el jugador en entrevista con José Varela.

⚖️ ¿Cuándo se entregará un fallo sobre el Independiente vs U de Chile?

Conmebol citó para este miércoles 3 de septiembre a la U de Chile, en dicha reunión se espera que se dé a conocer la resolución de la llave de octavos de final ente la u e Independiente. Además, ambos equipos conocerán las duras sanciones por las actitudes violentas de sus hinchas.  

Temas #Deportes #Fútbol #Fútbol #Copa Sudamericana #Universidad de Chile

Oscar Buch Guzmán

Periodista, diplomado en Periodismo Deportivo y Comunicación Digital. Comenzó en Radio Cooperativa y Cooperativa.cl en 2009. Llegó a ser editor de Al Aire Libre y Canal 13. Fundó la radio online de Codelco en 2021. Volvió a Al Aire Libre en 2024. Hincha de Universidad de Chile y Corinthians. “Ganar o perder, pero siempre con democracia.”
Más de Copa Sudamericana