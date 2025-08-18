Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Copa Sudamericana

No será fácil: Así le irá a la U de Chile frente a Independiente, según la IA

U de Chile jugará su partido más importante del año frente a Independiente en Avellaneda

Oscar Buch Guzmán
Universidad de Chile llegará golpeada a la revancha de Copa Sudamericana frente a Independiente.

Los Azules tienen la ventaja, tras la victoria de 1-0 en la ida, pero llegan a argentina con una dolorosa derrota acuestas y perdiendo a su mejor jugador del segundo semestre: Israel Poblete.

Independiente tampoco llega bien, viene de perder frente a Vélez Sarsfield. Pero a su favor tiene un rendimiento de 100% como local en la presente Copa Sudamericana.

🤖 La IA no confía tanto en la U de Chile   

Tal como lo hicimos para el duelo de ida, usamos un modelo matemático y le preguntamos a la IA generativa Perplexity ¿cómo le irá a la U frente a Independiente?

Considerado la campaña del año y el actual momento de ambos equipos, esto dijo la inteligencia artificial:

  • ❌Gana Independiente: 45%

  • 🟰Empate: 26%

  • ✅Gana U de Chile: 29%

 

🔷 Perplexity pronostica que la llave se cerrará a favor de Independiente. 

Pero, hay solo un escenario favorable para la U. Según la IA, el marcador que más se repitió en las simulaciones fue la igualdad 1-1 y si se concreta el ganador de la llave sería la U de Chile.

📆¿Cuándo juegan Independiente vs U de Chile?

La U de Chile visitará a Independiente el próximo miércoles 20 de agosto. El partido se jugará en el estadio Libertadores de América de Avellaneda a las 20:30 horas.

Periodista, diplomado en Periodismo Deportivo y Comunicación Digital. Comenzó en Radio Cooperativa y Cooperativa.cl en 2009. Llegó a ser editor de Al Aire Libre y Canal 13. Fundó la radio online de Codelco en 2021. Volvió a Al Aire Libre en 2024. Hincha de Universidad de Chile y Corinthians. “Ganar o perder, pero siempre con democracia.”
