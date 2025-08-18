No será fácil: Así le irá a la U de Chile frente a Independiente, según la IA

Universidad de Chile llegará golpeada a la revancha de Copa Sudamericana frente a Independiente.

Los Azules tienen la ventaja, tras la victoria de 1-0 en la ida, pero llegan a argentina con una dolorosa derrota acuestas y perdiendo a su mejor jugador del segundo semestre: Israel Poblete.

Independiente tampoco llega bien, viene de perder frente a Vélez Sarsfield. Pero a su favor tiene un rendimiento de 100% como local en la presente Copa Sudamericana.

🤖 La IA no confía tanto en la U de Chile

Tal como lo hicimos para el duelo de ida, usamos un modelo matemático y le preguntamos a la IA generativa Perplexity ¿cómo le irá a la U frente a Independiente?

Considerado la campaña del año y el actual momento de ambos equipos, esto dijo la inteligencia artificial:

❌Gana Independiente: 45%

🟰Empate: 26%

✅Gana U de Chile: 29%

🔷 Perplexity pronostica que la llave se cerrará a favor de Independiente.

Pero, hay solo un escenario favorable para la U. Según la IA, el marcador que más se repitió en las simulaciones fue la igualdad 1-1 y si se concreta el ganador de la llave sería la U de Chile.

📆¿Cuándo juegan Independiente vs U de Chile?

La U de Chile visitará a Independiente el próximo miércoles 20 de agosto. El partido se jugará en el estadio Libertadores de América de Avellaneda a las 20:30 horas.