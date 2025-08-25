Pidieron expulsar a la U de Chile de la Copa Sudamericana y ahora Conmebol les abrió un expediente

Alianza Lima está instalado en los cuartos de final de Copa Sudamericana tras vencer 4-1 global a Universidad Católica de Ecuador, y espera a U de Chile o Independiente en la siguiente fase.

La dirigencia de los íntimos no quiere jugar ante ninguno de los dos y ya está presionando para que la U de Chile e Independiente sean descalificados.

Lo que no esperaron nunca es que, después de pedir duras sanciones, fueran ellos los que arriesgaran una sanción ante Conmebol.

📂Conmebol le abrió expediente a Alianza Lima

Conmebol anunció la apertura de un expediente disciplinario contra Alianza Lima por presunto incumplimiento del artículo 4.2.13 del Manual de Clubes, relacionado con las "instalaciones de hospitalidad" que deben ofrecer a patrocinadores durante los octavos de final del torneo continental.

La investigación se centra en el área VIP que Alianza debió habilitar para los compromisos de local en Matute, un espacio de mínimo 400 m² con servicios específicos para invitados corporativos de Conmebol.

📋 ¿Qué exige exactamente el reglamento de Conmebol?

El artículo 4.2.13 establece que desde octavos de final, los estadios deben ofrecer un área mínima de 400 m² para hospitalidad de patrocinadores. Los requisitos incluyen:

Infraestructura apropiada y próxima a asientos preferenciales

Seguridad, electricidad y salidas de emergencia

Ventilación, aire acondicionado e iluminación

Baños exclusivos para hombres y mujeres

Acceso directo a tribunas VIP

⚖️ ¿Qué tipo de sanción podría recibir Alianza Lima?

Alianza Lima no arriesga una sanción deportiva. Según especialistas, Conmebol solo podría aplicar una multa económica que sería descontada de los premios que el club reciba por avanzar en el torneo. La clasificación histórica a cuartos no está en riesgo, aunque sí el bolsillo del club.

🆚¿Contra quién jugará Alianza Lima en cuartos de final de Copa Sudamericana?

Los peruanos están a la espera de lo que decida Conmebol sobre la serie entre U de Chile e Independiente. En cancha el partido fue cancelado cuando el marcador global estaba 2-1 favorable a los azules.

Ambos equipos tienen plazo hasta el 27 de agosto para presentar pruebas y, extraoficialmente, se ha indicado que Conmebol resolvería antes del 5 de septiembre.

Distintos abogados han señalado que el escenario es muy favorable para la U de Chile, aunque también se ha dicho que habrá duras sanciones para ambos equipos.