¿Qué pasa si la U de Chile gana, empata o pierde vs Independiente por Copa Sudamericana 2025?
La U de Chile se mide ante Independiente en octavos de Sudamericana 2025. Conoce qué pasa si gana, empata o pierde, cómo se define la serie y quién podría ser su rival en cuartos.
Universidad de Chile vive una llave determinante en su temporada este miércoles 13 de agosto, cuando reciba a Independiente de Avellaneda en el Estadio Nacional por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. El duelo arranca a las 20:30 (hora local) y tendrá arbitraje del brasileño Anderson Daronco.
El equipo que supere la serie avanzará a cuartos de final para medirse ante Universidad Católica de Ecuador o Alianza Lima.
🤔 ¿Qué pasa si la U de Chile le gana a Independiente?
Un triunfo como local sería un paso gigante hacia cuartos de final.
- ✅ Llegará al partido de vuelta en Argentina con ventaja en puntos y diferencia de goles.
- ➕ Si gana por dos o más goles, podría manejar el segundo duelo con mayor tranquilidad.
- ➕ Con un empate en Avellaneda, aseguraría la clasificación.
- 🔁 En caso de avanzar, enfrentará a Universidad Católica (Ecuador) o Alianza Lima en cuartos.
🙄 ¿Qué pasa si la U de Chile empata con Independiente?
El empate mantendría la serie completamente abierta.
- ⚠️ Cualquier igualdad en Santiago obligará a buscar el triunfo en la vuelta.
- ⚠️ No rige el gol de visitante, por lo que solo importa el resultado global.
- ⚠️ Si persiste la igualdad tras ambos partidos, la definición será por penales.
😲 ¿Qué pasa si la U de Chile pierde ante Independiente?
Una derrota como local complicaría el panorama.
- ❌ Deberá ganar sí o sí en la vuelta en Argentina.
- ❌ Si pierde por más de un gol, quedará al borde de la eliminación.
- ❌ Si empata o vuelve a perder en la revancha, quedará fuera del torneo.
💥 ¿Cómo se define la serie si hay empate en el global?
Según el artículo 2.4.4 de las Bases de la CONMEBOL Sudamericana 2025:
- 1️⃣ Diferencia de goles entre los dos partidos.
- 2️⃣ Si persiste la igualdad, se define por penales.
- 🚫 No hay tiempo extra ni gol de visitante.
📉 Historial entre la U de Chile vs Independiente
Aunque no existe un extenso historial, cada cruce ha sido intenso y recordado por ambas aficiones:
|
Año
|
Competición
|
Local
|
Visitante
|
Resultado
|
1940
|
Amistoso
|
U. de Chile
|
Independiente
|
1-1
|
1998
|
Copa Mercosur
|
U. de Chile
|
Independiente
|
3-0
|
1998
|
Copa Mercosur
|
Independiente
|
U. de Chile
|
6-2
|
2005
|
Amistoso
|
U. de Chile
|
Independiente
|
0-1
📌 Último antecedente en torneos CONMEBOL: Copa Mercosur 1998, con una victoria para cada equipo como local y márgenes amplios (3-0 en Chile, 6-2 en Argentina).
📌 Contra rivales chilenos, Independiente ha ganado tres de las cuatro series que disputó en torneos internacionales, incluyendo dos finales de Copa Libertadores: en 1973 (ante Colo Colo) y 1975 (ante Unión Española).
✅ Racha en casa y antecedentes de Independiente en Chile
- La U ha ganado 8 de sus últimos 13 partidos como local en fases eliminatorias internacionales.
- Independiente solo ganó 1 de sus últimas 5 visitas a Chile en torneos CONMEBOL.
📅 ¿Cuándo y dónde se juega la vuelta U de Chile vs Independiente?
- 📆 Miércoles 20 de agosto de 2025
- 🏟 Estadio Libertadores de América, Avellaneda
- 📺 DSports (TV) y DGO (streaming oficial).
🔹 ¿Qué pasa si la U de Chile gana la ida?
Llegará con ventaja al partido de vuelta y podría clasificar con un empate en Argentina.
🔹 ¿Qué pasa si hay empate global?
Se define por penales, sin tiempo extra ni gol de visitante.
🔹 ¿Quién sería el rival de cuartos si avanza la U de Chile?
Universidad Católica (Ecuador) o Alianza Lima (Perú).
🔹 ¿Cuándo fue el último partido oficial entre U de Chile vs Independiente?
En la Copa Mercosur 1998, con triunfo 3-0 para la U en Santiago y 6-2 para Independiente en Avellaneda.
