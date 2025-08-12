¿Qué pasa si la U de Chile gana, empata o pierde vs Independiente por Copa Sudamericana 2025?

Universidad de Chile vive una llave determinante en su temporada este miércoles 13 de agosto, cuando reciba a Independiente de Avellaneda en el Estadio Nacional por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. El duelo arranca a las 20:30 (hora local) y tendrá arbitraje del brasileño Anderson Daronco.

El equipo que supere la serie avanzará a cuartos de final para medirse ante Universidad Católica de Ecuador o Alianza Lima.

🤔 ¿Qué pasa si la U de Chile le gana a Independiente?

Un triunfo como local sería un paso gigante hacia cuartos de final.

✅ Llegará al partido de vuelta en Argentina con ventaja en puntos y diferencia de goles.

➕ Si gana por dos o más goles, podría manejar el segundo duelo con mayor tranquilidad.

➕ Con un empate en Avellaneda, aseguraría la clasificación.

🔁 En caso de avanzar, enfrentará a Universidad Católica (Ecuador) o Alianza Lima en cuartos.

🙄 ¿Qué pasa si la U de Chile empata con Independiente?

El empate mantendría la serie completamente abierta.

⚠️ Cualquier igualdad en Santiago obligará a buscar el triunfo en la vuelta.

⚠️ No rige el gol de visitante, por lo que solo importa el resultado global.

⚠️ Si persiste la igualdad tras ambos partidos, la definición será por penales.

😲 ¿Qué pasa si la U de Chile pierde ante Independiente?

Una derrota como local complicaría el panorama.

❌ Deberá ganar sí o sí en la vuelta en Argentina.

❌ Si pierde por más de un gol, quedará al borde de la eliminación.

❌ Si empata o vuelve a perder en la revancha, quedará fuera del torneo.

💥 ¿Cómo se define la serie si hay empate en el global?

Según el artículo 2.4.4 de las Bases de la CONMEBOL Sudamericana 2025:

1️⃣ Diferencia de goles entre los dos partidos.

2️⃣ Si persiste la igualdad, se define por penales.

🚫 No hay tiempo extra ni gol de visitante.

📉 Historial entre la U de Chile vs Independiente

Aunque no existe un extenso historial, cada cruce ha sido intenso y recordado por ambas aficiones:

Año Competición Local Visitante Resultado 1940 Amistoso U. de Chile Independiente 1-1 1998 Copa Mercosur U. de Chile Independiente 3-0 1998 Copa Mercosur Independiente U. de Chile 6-2 2005 Amistoso U. de Chile Independiente 0-1

📌 Último antecedente en torneos CONMEBOL: Copa Mercosur 1998, con una victoria para cada equipo como local y márgenes amplios (3-0 en Chile, 6-2 en Argentina).

📌 Contra rivales chilenos, Independiente ha ganado tres de las cuatro series que disputó en torneos internacionales, incluyendo dos finales de Copa Libertadores: en 1973 (ante Colo Colo) y 1975 (ante Unión Española).

✅ Racha en casa y antecedentes de Independiente en Chile

La U ha ganado 8 de sus últimos 13 partidos como local en fases eliminatorias internacionales.

Independiente solo ganó 1 de sus últimas 5 visitas a Chile en torneos CONMEBOL.

📅 ¿Cuándo y dónde se juega la vuelta U de Chile vs Independiente?

📆 Miércoles 20 de agosto de 2025

🏟 Estadio Libertadores de América, Avellaneda

📺 DSports (TV) y DGO (streaming oficial).

