Copa Sudamericana

¿Qué pasa si la U de Chile gana, empata o pierde vs Independiente por Copa Sudamericana 2025?

La U de Chile se mide ante Independiente en octavos de Sudamericana 2025. Conoce qué pasa si gana, empata o pierde, cómo se define la serie y quién podría ser su rival en cuartos.

Foto: Photosport ¿Qué pasa si la U de Chile gana, empata o pierde vs Independiente por Copa Sudamericana 2025?
Carla Bernucci
Llévatelo:

Universidad de Chile vive una llave determinante en su temporada este miércoles 13 de agosto, cuando reciba a Independiente de Avellaneda en el Estadio Nacional por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. El duelo arranca a las 20:30 (hora local) y tendrá arbitraje del brasileño Anderson Daronco.

El equipo que supere la serie avanzará a cuartos de final para medirse ante Universidad Católica de Ecuador o Alianza Lima.

🤔 ¿Qué pasa si la U de Chile le gana a Independiente?

Un triunfo como local sería un paso gigante hacia cuartos de final.

  • ✅ Llegará al partido de vuelta en Argentina con ventaja en puntos y diferencia de goles.
  • ➕ Si gana por dos o más goles, podría manejar el segundo duelo con mayor tranquilidad.
  • ➕ Con un empate en Avellaneda, aseguraría la clasificación.
  • 🔁 En caso de avanzar, enfrentará a Universidad Católica (Ecuador) o Alianza Lima en cuartos.

🙄 ¿Qué pasa si la U de Chile empata con Independiente?

El empate mantendría la serie completamente abierta.

  • ⚠️ Cualquier igualdad en Santiago obligará a buscar el triunfo en la vuelta.
  • ⚠️ No rige el gol de visitante, por lo que solo importa el resultado global.
  • ⚠️ Si persiste la igualdad tras ambos partidos, la definición será por penales.

😲 ¿Qué pasa si la U de Chile pierde ante Independiente?

Una derrota como local complicaría el panorama.

  • ❌ Deberá ganar sí o sí en la vuelta en Argentina.
  • ❌ Si pierde por más de un gol, quedará al borde de la eliminación.
  • ❌ Si empata o vuelve a perder en la revancha, quedará fuera del torneo.

💥 ¿Cómo se define la serie si hay empate en el global?

Según el artículo 2.4.4 de las Bases de la CONMEBOL Sudamericana 2025:

  • 1️⃣ Diferencia de goles entre los dos partidos.
  • 2️⃣ Si persiste la igualdad, se define por penales.
  • 🚫 No hay tiempo extra ni gol de visitante.

📉 Historial entre la U de Chile vs Independiente

Aunque no existe un extenso historial, cada cruce ha sido intenso y recordado por ambas aficiones:

Año

Competición

Local

Visitante

Resultado

1940

Amistoso

U. de Chile

Independiente

1-1

1998

Copa Mercosur

U. de Chile

Independiente

3-0

1998

Copa Mercosur

Independiente

U. de Chile

6-2

2005

Amistoso

U. de Chile

Independiente

0-1

📌 Último antecedente en torneos CONMEBOL: Copa Mercosur 1998, con una victoria para cada equipo como local y márgenes amplios (3-0 en Chile, 6-2 en Argentina).

📌 Contra rivales chilenos, Independiente ha ganado tres de las cuatro series que disputó en torneos internacionales, incluyendo dos finales de Copa Libertadores: en 1973 (ante Colo Colo) y 1975 (ante Unión Española).

Racha en casa y antecedentes de Independiente en Chile

  • La U ha ganado 8 de sus últimos 13 partidos como local en fases eliminatorias internacionales.
  • Independiente solo ganó 1 de sus últimas 5 visitas a Chile en torneos CONMEBOL.

📅 ¿Cuándo y dónde se juega la vuelta U de Chile vs Independiente?

  • 📆 Miércoles 20 de agosto de 2025
  • 🏟 Estadio Libertadores de América, Avellaneda
  • 📺 DSports (TV) y DGO (streaming oficial).

🔹 ¿Qué pasa si la U de Chile gana la ida?

Llegará con ventaja al partido de vuelta y podría clasificar con un empate en Argentina.

🔹 ¿Qué pasa si hay empate global?

Se define por penales, sin tiempo extra ni gol de visitante.

🔹 ¿Quién sería el rival de cuartos si avanza la U de Chile?

Universidad Católica (Ecuador) o Alianza Lima (Perú).

🔹 ¿Cuándo fue el último partido oficial entre U de Chile vs Independiente?

En la Copa Mercosur 1998, con triunfo 3-0 para la U en Santiago y 6-2 para Independiente en Avellaneda.

📲 Sigue EN VIVO toda la campaña de Universidad de Chile en la Copa Sudamericana con resultados, análisis y reacciones en Al Aire Libre.

Temas #Deportes #Fútbol #Copa Sudamericana
