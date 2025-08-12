Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Copa Sudamericana

¿Quién sería el rival de la U de Chile en cuartos si elimina a Independiente en la Sudamericana?

Si Universidad de Chile deja en el camino a Independiente, se medirá ante un campeón internacional que quiere volver a ser protagonista en la Sudamericana.

Foto: Photosport ¿Quién sería el rival de la U de Chile en cuartos si elimina a Independiente en la Sudamericana?
Carla Bernucci
Llévatelo:

Universidad de Chile afronta una llave decisiva ante Independiente por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. El premio no es menor: un cruce de cuartos contra un rival con historia continental que ya espera en la próxima fase.

👀 ¿Quién sería el rival de la U de Chile en cuartos?

El ganador de esta serie se medirá en cuartos con quien resulte victorioso del cruce entre Universidad Católica (Ecuador) y Alianza Lima (Perú). Ambos llegan tras sólidas campañas en la fase de grupos y prometen un duelo de alto voltaje.

📊 ¿Cómo llegan los posibles rivales de la U de Chile?

  • Universidad Católica (Ecuador): Terminó primero en el Grupo D con 13 puntos. Invicto como local y dueño de una de las defensas menos batidas del torneo.
  • Alianza Lima (Perú): Avanzó como segundo con 10 unidades. Apostará a su experiencia internacional y el fuerte apoyo de su hinchada si define en casa.

🧠 ¿Qué se juega la U de Chile vs Independiente?

Más que un paso a cuartos, clasificar supondría un envión anímico y económico clave. Para Gustavo Álvarez, sería la confirmación de un proceso que ya dejó huella en la Libertadores y que ahora quiere trascender en la Sudamericana.

¿Cuándo y dónde se jugarían los cuartos de final de la U?

  • 📅 Fechas: Entre el 16 y el 25 de septiembre (día y hora por confirmar).
  • 🏟 Estadio: El mejor posicionado en la fase anterior definirá como local.
  • 📺 Transmisión: DSports (TV) y DGO (streaming).

🧐 ¿Qué necesita la U de Chile para clasificar a cuartos?

  • Superar a Independiente en el global (ida y vuelta).
  • En caso de empate, la definición será por penales (no hay gol de visitante).

🔹 ¿Quién será el rival de la U de Chile si elimina a Independiente?

Universidad Católica (Ecuador) o Alianza Lima (Perú).

🔹 ¿Cuándo se juegan los cuartos de final?

Entre el 16 y el 25 de septiembre.

🔹 ¿Dónde ver los cuartos de final de la Sudamericana?

En DSports (TV) y DGO (streaming). No habrá transmisión por TV abierta.

🔹 ¿Qué pasa si hay empate global?

La llave se define por penales, sin tiempo extra ni gol de visitante.

📲 Sigue EN VIVO toda la campaña de Universidad de Chile en la Copa Sudamericana con minuto a minuto, análisis y reacciones en Al Aire Libre.

Temas #Deportes #Fútbol #Copa Sudamericana
Más de Copa Sudamericana