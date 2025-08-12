¿Quién sería el rival de la U de Chile en cuartos si elimina a Independiente en la Sudamericana?

Universidad de Chile afronta una llave decisiva ante Independiente por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. El premio no es menor: un cruce de cuartos contra un rival con historia continental que ya espera en la próxima fase.

👀 ¿Quién sería el rival de la U de Chile en cuartos?

El ganador de esta serie se medirá en cuartos con quien resulte victorioso del cruce entre Universidad Católica (Ecuador) y Alianza Lima (Perú). Ambos llegan tras sólidas campañas en la fase de grupos y prometen un duelo de alto voltaje.

📊 ¿Cómo llegan los posibles rivales de la U de Chile?

Universidad Católica (Ecuador): Terminó primero en el Grupo D con 13 puntos. Invicto como local y dueño de una de las defensas menos batidas del torneo.

Alianza Lima (Perú): Avanzó como segundo con 10 unidades. Apostará a su experiencia internacional y el fuerte apoyo de su hinchada si define en casa.

🧠 ¿Qué se juega la U de Chile vs Independiente?

Más que un paso a cuartos, clasificar supondría un envión anímico y económico clave. Para Gustavo Álvarez, sería la confirmación de un proceso que ya dejó huella en la Libertadores y que ahora quiere trascender en la Sudamericana.

⚽ ¿Cuándo y dónde se jugarían los cuartos de final de la U?

📅 Fechas: Entre el 16 y el 25 de septiembre (día y hora por confirmar).

🧐 ¿Qué necesita la U de Chile para clasificar a cuartos?

Superar a Independiente en el global (ida y vuelta).

En caso de empate, la definición será por penales (no hay gol de visitante).

