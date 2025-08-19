¿Quién transmite Independiente vs U de Chile? Horario, canal de TV y cómo verlo online por Copa Sudamericana 2025

La U de Chile llega con ventaja a Avellaneda para buscar los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. El equipo de Gustavo Álvarez se impuso 1-0 en la ida en el Estadio Nacional gracias al gol de Lucas Assadi, y ahora quiere dar el golpe frente a Independiente en Argentina para seguir su camino continental.

El “Rojo” está obligado a ganar en su casa, mientras que la U tiene la gran oportunidad de meterse entre los ocho mejores del torneo.

📺 ¿Qué canal transmite el partido Independiente vs U de Chile EN VIVO?

El encuentro será transmitido en Chile por ESPN y estará disponible vía streaming en Disney+ Premium y Disney+ Estándar.

💻 TV: ESPN

📲 Streaming: Disney+ Premium y Disney+ Estándar

🕒 ¿A qué hora juega Independiente vs U de Chile?

📆 Miércoles 20 de agosto de 2025

⏰ 20:30 en Chile (21:30 en Argentina / 00:30 GMT)

(21:30 en Argentina / 00:30 GMT) 🏟 Estadio Libertadores de América, Avellaneda

📡 ¿Dónde ver a Independiente vs U de Chile por ESPN?

Pocos fanáticos azules pudieron disfrutar del duelo de ida, ya que fue exclusivo de la señal DGO de DirecTV. Sin embargo, la revancha en Avellaneda sí será transmitida en vivo por ESPN en televisión.

Eso no es todo: si prefieres ver el partido ONLINE, podrás hacerlo por la plataforma Disney+.

Disney+ Estándar ($9.900 mensuales): incluye ESPN y ESPN 3.

($9.900 mensuales): incluye ESPN y ESPN 3. Disney+ Premium ($13.500 mensuales): acceso completo a todas las señales ESPN.

🎁 ¿Dónde ver GRATIS a Independiente vs U de Chile?

El partido no será televisado por TV abierta en Chile. La única forma oficial de verlo es por ESPN y Disney+.

🔵 Formación confirmada de la U de Chile vs Independiente

Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Fabián Hormazábal, Charles Aránguiz, Sebastián Rodríguez, Matías Sepúlveda, Javier Altamirano; Lucas Di Yorio y Lucas Assadi.

DT: Gustavo Álvarez

🔴 Formación de Independiente vs la U de Chile

Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Santiago Montiel, Gabriel Ávalos y Walter Mazzantti.

DT: Julio Vaccari

🟨 ¿Quién es el árbitro del Independiente vs U de Chile?

Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay)

Asistentes: Andrés Nievas (URU) y Héctor Bergalo (URU)

4° árbitro: José Burgos (URU)

🎥 VAR: Antonio García (URU)

📡 AVAR: Diego Dunajec (URU)

🧠 ¿Qué necesita la U de Chile para clasificar a cuartos?

Mantener o ampliar la ventaja en el marcador global.

En caso de empate en la serie, la definición será por penales (no hay gol de visitante).

🧐 ¿Qué pasa si la U de Chile empata vs Independiente?

Si la U empata en Avellaneda, mantendrá la ventaja obtenida en Santiago (1-0) y clasificará directamente a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

⚠️ ¿Qué pasa si la U de Chile pierde vs Independiente?

Si Independiente gana 1-0, la serie quedará igualada y se definirá por penales.

Si el Rojo gana por dos o más goles, será él quien avance a cuartos de final.

🧾 ¿Quién será el rival de la U de Chile en cuartos?

El ganador de esta llave se enfrentará a Universidad Católica de Ecuador o Alianza Lima.

Los peruanos ganaron 2-0 en la ida y ahora la revancha será en el Estadio Olímpico Atahualpa, en Quito.

Historial de Independiente vs la U de Chile

Aunque no es un cruce frecuente, ha dejado huella:

Año Competición Local Visitante Resultado 1940 Amistoso U. de Chile Independiente 1-1 1998 Copa Mercosur U. de Chile Independiente 3-0 1998 Copa Mercosur Independiente U. de Chile 6-2 2005 Amistoso U. de Chile Independiente 0-1 2025 Copa Sudamericana (ida) U. de Chile Independiente 1-0

📌 Último cruce oficial: ida en Santiago, victoria 1-0 de la U con gol de Lucas Assadi.

