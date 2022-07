Quinteros y eliminación de Colo Colo: No jugamos concentrados, nos hicieron goles muy tontos

El director técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros, lamentó la eliminación de su equipo de la Copa Sudamericana tras perder por 4-1 en Brasil, así como también los errores defensivos.

Quinteros dijo en conferencia de prensa en el Estadio Beira-Rio: "Fue un partido que iniciamos ordenados, bien, defendimos bien y pudimos convertir en un penal, pero creo que no fue el mejor partido nuestro, jugamos por debajo de nuestro nivel, sobretodo en defensa, fuimos frágiles en la marca y regalamos los últimos dos goles, fueron desconcentraciones, no marcamos en el córner, nos anticipan y no marcamos en la última jugada en una pelota larga a la espalda de nuestro central".

También dijo que la eliminación: "No la esperábamos porque sé que tenemos un equipo competitivo, que cuando jugamos al 100 por ciento podemos ganar en cualquier cancha. Hoy no jugamos concentrados, sobre todo el segundo tiempo, donde nos hicieron goles muy tontos, muy tontos".

Por otra parte, criticó al VAR por el último tanto de Inter: "Las líneas son a veces marcadas un poco torcidas, pero no marcamos bien. Y son dos goles que nos dejan fuera de una eliminatoria que pensamos podíamos pasar. Cuando no te defiendes bien contra estos equipos, pagas caro los errores. Ellos aprovecharon bien y son merecidos ganadores".

Cambiando de tema, descartó que el ambiente los afectara: "No creo que haya influido negativamente la hinchada en nuestro equipo, pero sí de forma positiva en Inter. Cuando un equipo juega con su hinchada, a estadio lleno, es muy motivador. Entraron motivados, apoyados por la gente y jugaron a buen nivel futbolístico. Y nosotros muy por debajo de nuestro nivel. Marcamos mal y perdimos duelos".

Finalmente, se quejó de la falta de refuerzos: "Empezamos la temporada con un equipo y hoy jugamos más debilitados, porque tenemos dos jugadores importantes fuera, como son Emiliano Amor y César Fuentes. No pudimos fortalecer al equipo en esas posiciones, pero esperemos que antes de que cierre el libro de pases podamos hacerlo".

Colo Colo jugará el domingo ante Deportes La Serena por el Campeonato Nacional.