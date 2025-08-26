“Todo se resolverá el …”: la fecha que definirá el futuro de la U de Chile en la Sudamericana

El futuro internacional de la U de Chile está en manos de la Conmebol. Tras la tragedia en Avellaneda, en medio del encuentro frente a Independiente, el organismo abrió un expediente disciplinario y fijó un calendario que tendrá en vilo a todo el continente hasta su resolución. Los plazos ya están definidos y uno de ellos marcará la fecha clave que decidirá si los equipos siguen en carrera o quedan eliminados de la Copa Sudamericana.

📅 ¿Cuándo sale la resolución de la U de Chile vs Independiente?

La Confederación informó que la U e Independiente deben presentar sus alegatos antes del 27 de agosto. Tras recibir los informes, la Comisión Disciplinaria tiene hasta el 3 de septiembre para entregar su resolución oficial.

La U confía en la defensa liderada por el abogado paraguayo Gerardo Acosta, quien explicó:

“Mi primera impresión fue que había posibilidades de reclamar los puntos por la falta de garantías. Pero antes hay que analizar todos los documentos”.

📑 ¿Qué dicen los informes oficiales?

El árbitro uruguayo Gustavo Tejera consignó que la violencia comenzó desde el primer tiempo, con lanzamiento de objetos desde la tribuna visitante hacia la local, y que el caos escaló hasta la invasión de hinchas heridos al campo de juego.

El delegado de Conmebol, Michael Sánchez, detalló que la policía bonaerense se negó reiteradamente a ingresar a la tribuna visitante por “riesgo de una tragedia mayor”, lo que derivó en la suspensión definitiva a las 23:34 horas.

El informe de seguridad refuerza la tesis de negligencia organizativa de Independiente. Allí se detalla que ya se había advertido en la reunión previa que no se habilitara la tribuna sur baja, recomendación que el Rojo desestimó. Además, se registraron destrozos, enfrentamientos cuerpo a cuerpo y un episodio de racismo contra hinchas azules.

⚖️ ¿Qué cargos enfrenta cada club?

Universidad de Chile: enfrenta sanciones por el comportamiento de sus hinchas, bajo los artículos 5.1.11 del Manual de Clubes y los artículos 8.1 y 12.2 del Código Disciplinario, que abarcan desde lanzamiento de objetos hasta riñas y tumultos.

Independiente: su situación es más delicada. Además de los mismos artículos, la Conmebol le atribuye incumplimiento grave de protocolos de seguridad, invasiones, daños e insultos discriminatorios. Incluso se apunta a la falta de custodia a la delegación visitante.

🔮 ¿Qué escenarios se abren en la Sudamericana?

El panorama es incierto. Alianza Lima, rival programado en cuartos de final, observa expectante. Si la Conmebol elimina a la U y a Independiente, los peruanos avanzarían automáticamente a semifinales. Desde la directiva del cuadro limeño ya deslizaron que “ambos deberían quedar fuera para no sentar un precedente que incentive la violencia como mecanismo deportivo”.

Mientras tanto, la U deposita su confianza en la estrategia de Gerardo Acosta, doctor en derecho y exmiembro del TAS, quien ha asesorado a los azules en procesos previos.

❓ ¿Hasta cuándo puede presentar descargos la U de Chile?

Hasta el miércoles 27 de agosto, a las 13:00 horas.

❓ ¿Cuándo resolverá Conmebol el futuro de la U de Chile?

El miércoles 3 de septiembre se conocerá la resolución oficial de la Comisión Disciplinaria.

❓ ¿Qué cargos enfrenta la U de Chile?

Se le responsabiliza por el comportamiento de sus hinchas: lanzamiento de objetos, riñas y tumultos.

❓ ¿Por qué la situación de Independiente es más grave?

Porque además de los incidentes, se le imputa negligencia organizativa y falta de garantías de seguridad para la U.

📣 El futuro internacional de la U de Chile pende de un hilo. ¿Habrá sanción de Conmebol o clasificación en el escritorio? Entérate de todo en Al Aire Libre.