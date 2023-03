Tolima clasificó a la fase de grupos de la Copa Sudamericana tras batir a Junior

Deportes Tolima se convirtió en el segundo equipo colombianos clasificado a la fase de grupos de la Copa Conmebol Sudamericana.

Tolima se impuso por 1-0 a Junior de Barranquilla, paradójicamente con un solitario tanto de Junior Hernández en los siete minutos de juego.

Además, avanzaron otros equipos como Emelec de Ecuador, Blooming de Bolivia y Palestino.

Revisa los resultados de este jueves en el torneo:

- Deportes Tolima (COL) 1-0 Junior (COL)

- Blooming (BOL) 6-0 Atlético Palmaflor (BOL)

- Emelec (ECU) 2-1 Deportivo Cuenca (ECU)

- Cobresal (CHI) 0-1 Palestino (CHI)

- Universitario (PER) vs. Cienciano (PER), 23:00 horas.