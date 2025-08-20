Tragedia en el Independiente vs U de Chile: hincha de la U cayó desde la tribuna en medio de la violencia

La noche que debía ser de fútbol terminó en tragedia. En medio de los violentos incidentes que obligaron a cancelar el Independiente vs U de Chile por la Copa Sudamericana 2025, se reportó la caída de un hincha azul desde la tribuna visitante del Libertadores de América. El partido quedó en segundo plano: la violencia descontrolada y el miedo marcaron la jornada en Avellaneda.

🚫 Imágenes sensibles: la caída del hincha de la U de Chile

El episodio se produjo en la Pavoni Alta, el sector donde estaban los hinchas chilenos. Desde allí se lanzaron proyectiles hacia la parcialidad local ubicada en la tribuna baja. En medio del caos, un hincha azul cayó desde lo alto, en un hecho que generó pánico en todo el estadio.

La situación fue registrada por las cámaras del medio Olé:

Imágenes sensibles: un hincha cayó desde la tribuna visitante

😰 Escalada de violencia en el Libertadores de América

La noche en el Libertadores de América se vio marcada por una escalada de violencia que comenzó con el cruce de proyectiles entre ambas hinchadas. La policía intentó contener la situación, pero los disturbios crecieron con el correr de los minutos.

Desde la calle Bochini, un grupo de simpatizantes de Independiente buscó acceder al sector visitante, lo que desató choques directos con las fuerzas de seguridad. La voz del estadio pidió en reiteradas ocasiones el desalojo de los fanáticos azules, aunque el llamado no tuvo eco.

Incluso algunos jugadores, como el arquero Rodrigo Rey o el seleccionado nacional Felipe Loyola, se acercaron a las gradas para calmar los ánimos, pero sus gestos resultaron insuficientes para frenar la tensión.

😞 El Independiente vs U de Chile que pasó a segundo plano

En lo futbolístico, Independiente y Universidad de Chile empataban 1-1 al inicio del segundo tiempo (global 2-1 para la U). Sin embargo, tras apenas cuatro minutos de juego, el árbitro uruguayo Gustavo Tejera decidió suspender definitivamente el encuentro debido a la falta de garantías.

Familias enteras que habían llegado al estadio en busca de un espectáculo deportivo terminaron abandonando sus asientos entre corridas, miedo y desesperación.

➡️ Repercusiones y posibles sanciones

La Conmebol ya confirmó la cancelación oficial del partido y derivó el caso a su Comisión Disciplinaria. Universidad de Chile podría enfrentar sanciones severas, desde una derrota por secretaría hasta multas millonarias y prohibición de público visitante.

El antecedente más cercano es el de Colo Colo vs Fortaleza, cancelado en abril tras la muerte de dos hinchas en el Monumental, que terminó con derrota administrativa, multa y cinco partidos sin público para el Cacique.

