Copa Sudamericana

U de Chile en alerta: la polémica petición de la ANFP a Conmebol que enciende la previa vs Independiente

Universidad de Chile define su serie ante Independiente en la Sudamericana 2025, pero una carta de la ANFP a Conmebol desató polémica y encendió la molestia en Azul Azul. Conoce los detalles.

Foto: Photosport U de Chile en alerta: la polémica petición de la ANFP a Conmebol que enciende la previa vs Independiente
Carla Bernucci
Universidad de Chile vive días de tensión deportiva y dirigencial. Mientras Gustavo Álvarez prepara la revancha frente a Independiente en Avellaneda —tras el 1-0 conseguido en la ida con golazo de Lucas Assadi—, en la sede de Quilín enviaron una carta oficial a la Conmebol que podría condicionar la planificación de los azules en caso de avanzar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

🤔 ¿Qué pidió la ANFP a Conmebol sobre la U de Chile en la Copa Sudamericana?

La ANFP solicitó a Conmebol que, en caso de que Universidad de Chile elimine a Independiente, sus partidos de cuartos de final sean programados para el 18 y 25 de septiembre, corriendo la llave una semana frente al ganador de Alianza Lima vs Universidad Católica de Ecuador.

La razón no es deportiva, sino logística: en Quilín quieren liberar el calendario para que el 14 de septiembre se dispute la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile, en un estadio aún por definir.

¿Por qué molestó esta petición en Azul Azul?

En la concesionaria que administra a la U recibieron la gestión con molestia. Alegan que significa un perjuicio deportivo, ya que el plantel podría enfrentar al archirrival Colo Colo en plena semana de preparación para cuartos de Sudamericana.

🚨 Los problemas que se anticipan si la U de Chile juega en esas fechas

En Azul Azul advierten al menos tres complicaciones adicionales:

  • Seguridad: Carabineros podría no contar con el contingente necesario en Fiestas Patrias.
  • Estadio Nacional: su disponibilidad está en duda por eventos oficiales y falta de guardias privados.
  • Desgaste físico: jugar la Supercopa ante Colo Colo justo antes de los cuartos de final de la Sudamericana.

📅 ¿Cuándo se jugarían los cuartos de final de la Sudamericana?

Según el calendario original de Conmebol, los cuartos de final deben disputarse entre la semana del 16 y la del 23 de septiembre. Todo dependerá de si la U de Chile elimina a Independiente y de la respuesta al requerimiento de la ANFP.

🎯 ¿Qué se juega la U de Chile vs Independiente?

El partido de vuelta está programado para este miércoles 20 de agosto en Avellaneda. A la U le basta con ganar o empatar para avanzar a cuartos. Si pierde 1-0, la definición será por penales (sin tiempo extra).

De avanzar, enfrentará al vencedor entre Universidad Católica de Ecuador y Alianza Lima, serie que de momento lideran los de Néstor Pipo Gorosito por 2-0.

