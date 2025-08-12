U de Chile vs Independiente en vivo: Cuándo, a qué hora y dónde ver el partido por Copa Sudamericana 2025

Universidad de Chile se prepara para un choque que puede marcar su temporada. Este miércoles 13 de agosto, los azules reciben a Independiente en el Estadio Nacional, en el primer duelo de una llave que definirá un lugar en los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Con Lucas Assadi en un momento estelar y Charles Aránguiz liderando el mediocampo, el equipo de Gustavo Álvarez buscará sacar ventaja en casa antes de viajar a Avellaneda. En frente, el “Rojo” llega con tres chilenos en sus filas y la necesidad de romper una mala racha de resultados.

⏱️ U de Chile vs Independiente EN VIVO: minuto a minuto

🗓️ ¿Cuándo y a qué hora juegan U de Chile vs Independiente?

📅 Fecha: Martes 13 de agosto

🕒 Hora: 20:30 (Chile) / 21:30 (Argentina)

🏟 Estadio: Nacional Julio Martínez Prádanos, Santiago

👨‍⚖️ Árbitro: Anderson Daronco (Brasil)

🎥 VAR: Rafael Traci (Brasil)

📺 ¿Dónde ver EN VIVO U de Chile vs Independiente?

📡 TV: DSports

💻 Streaming: DGO (DirecTV GO)

🖥️ Minuto a minuto: Disponible en Al Aire Libre

🔵 Formación de U de Chile vs Independiente por Copa Sudamericana 2025

XI de U de Chile:

Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Felipe Salomoni; Charles Aránguiz, Marcelo Díaz, Israel Poblete; Javier Altamirano, Lucas Assadi; Lucas Di Yorio. DT: Gustavo Álvarez

🟥 Formación de Independiente vs U de Chile por Copa Sudamericana 2025

XI de Independiente:

Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Nicolás Freire, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Walter Mazzantti o Diego Tarzia, Matías Abaldo, Santiago Montiel. DT: Julio Vaccari.

📊 ¿Cómo llegan U de Chile vs Independiente a este partido?

U de Chile: Goleó 4-1 a Unión Española en el torneo local y suma 4 victorias en sus últimos 6 partidos.

Goleó 4-1 a Unión Española en el torneo local y suma 4 victorias en sus últimos 6 partidos. Independiente: Arrastra tres derrotas seguidas en la liga argentina y no gana hace cuatro encuentros.

📚 ¿Cuál es el historial de la U de Chile ante equipos argentinos?

En torneos CONMEBOL, Universidad de Chile registra 32 partidos jugados:

✅ 9 victorias

🟰 7 empates

❌ 16 derrotas

Su último cruce fue ante Estudiantes en la Libertadores 2025, con una victoria en La Plata y una caída en Santiago.

🏆 ¿Quién será el rival de la U de Chile si avanza a cuartos?

El ganador de esta llave se medirá en cuartos ante el vencedor del cruce entre Universidad Católica (Ecuador) y Alianza Lima.

📅 Fechas cuartos: 16 al 25 de septiembre

📺 ¿Cómo ver gratis U de Chile vs Independiente por Sudamericana?

⚠️ El partido NO será transmitido por TV abierta en Chile. Solo se podrá ver en DSports (señal de pago) y DGO (streaming oficial).

🎁 Algunos operadores ofrecen períodos de prueba en DGO. Verificar disponibilidad con el proveedor.

🖥️ También podrás seguir el minuto a minuto EN VIVO con todos los detalles en Al Aire Libre.

📣 La noche en el Nacional puede ser el punto de partida para una campaña histórica. ¿Podrá la U dar el primer golpe ante el “Rey de Copas” y soñar con la Sudamericana? Todos los detalles acá.