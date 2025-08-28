¡Última hora! La drástica medida que prepara Alianza Lima en el caso U de Chile vs Independiente

La incertidumbre no da tregua en la Copa Sudamericana 2025. La U de Chile e Independiente de Avellaneda siguen esperando la resolución disciplinaria tras los incidentes del 20 de agosto en el estadio Libertadores de América, mientras que en Matute ya se mueven para no quedar atrapados en el limbo.

⚠️ ¿Qué medida prepara Alianza Lima frente al caso Avellaneda?

Según reveló el periodista Giancarlo Granda en el programa Al Ángulo de Movistar Deportes, Alianza Lima enviará una carta formal a Conmebol si este miércoles 3 de septiembre no se publica el fallo. El objetivo: acelerar la resolución para planificar su logística, desde los vuelos hasta la reserva de hoteles y chárters para disputar los cuartos de final.

“Independiente presentó su cargo, la U también, y lo que hará Alianza —si esto se dilata— será pedir oficialmente celeridad. No importa quién clasifique, lo que quieren es claridad para organizarse”, explicó Granda.

⚽ ¿Qué dijo Néstor Gorosito sobre el caso Avellaneda?

El DT de Alianza Lima, Néstor Gorosito, también se refirió a la incertidumbre en diálogo con ESPN:

“Estamos con un poco de incertidumbre, porque no sabemos con quién vamos a jugar. Eso dificulta la preparación y genera intranquilidad. La programación se hace difícil, uno quiere estudiar al rival. La resolución tiene que ser ejemplar y respetar el reglamento. Si nos toca que se juegue a puertas cerradas, que así sea, pero la gente de Alianza no tiene la culpa y no debería pagar por esto”, señaló.

El técnico argentino incluso deslizó un deseo polémico: “Dios quiera que nos metan directamente a semifinales. Si pasamos así, mejor”.

⏳ ¿Qué puede decidir Conmebol?

La Comisión Disciplinaria de Conmebol evalúa varias opciones:

Que se disputen los 43 minutos restantes de Independiente vs U de Chile, a puertas cerradas.

La eliminación de uno o ambos clubes con multas económicas.

Dar por ganada la llave a uno de los equipos, lo que abriría camino a Alianza Lima en cuartos de final.

📅 ¿Cuándo jugaría la U de Chile vs Alianza Lima?

El fixture de Conmebol ya dejó pendiente la definición del cruce tras el fallo disciplinario, pero el ente rector ya publicó que la ida será en Lima -18 de septiembre- y la vuelta en Chile (jueves 25), aunque en sede aún por confirmar.

