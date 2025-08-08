Una vuelta que cambia todo en la U de Chile: ¿le alcanza para llegar ante Independiente?

Universidad de Chile vive días de ajustes urgentes. Luego del tropiezo ante Cobresal, que encendió las alarmas en el CDA, el equipo vuelve al trabajo con la mira puesta en levantar cabeza ante Unión Española y llegar con lo mejor al duelo frente a Independiente por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Y en ese panorama tenso, una recuperación anticipada sorprendió al cuerpo técnico. Una de las piezas de Gustavo Álvarez vuelve antes de lo previsto. Ya entrena con normalidad, y podría sumar minutos este fin de semana. ¿Está para ser titular en el partido más exigente del semestre?

🩺 ¿Qué jugador volvió a entrenar en la U de Chile tras su lesión?

Se trata de Nicolás Ramírez, el defensor central que sufrió una luxación acromioclavicular en el hombro derecho el pasado 12 de julio, en el primer minuto del Superclásico ante Colo Colo.

Desde ese día, no había vuelto a competir. Pero ahora, Ramírez ya entrena a la par de sus compañeros en el CDA, completamente recuperado. Su regreso le entrega nuevas variantes a Gustavo Álvarez, especialmente en una defensa que venía mostrando desequilibrios desde su ausencia.

🔄 ¿Podría Nicolás Ramírez sumar minutos ante Unión Española?

Sí, aunque no sería titular. El plan de Álvarez es que sume minutos desde el banco este sábado 9 de agosto a las 15:00 horas ante Unión Española, en el Estadio Nacional.

El objetivo es que llegue con ritmo competitivo al partido clave del miércoles 13 de agosto, cuando Universidad de Chile reciba a Independiente de Avellaneda por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

🧠 ¿Por qué es tan importante su regreso para Gustavo Álvarez?

Porque sin Ramírez, la U perdió solidez. Desde su lesión, Álvarez ha tenido que improvisar fórmulas en defensa que no dieron resultado. El retorno del central devuelve liderazgo, orden y equilibrio, liberando a otros jugadores que estaban fuera de posición.

Además, su experiencia internacional será vital para enfrentar a un rival como Independiente en una serie que puede definir la temporada azul.

📅 ¿Cuáles son los próximos partidos de la U de Chile?

🆚 Unión Española – Sábado 9 de agosto, 15:00 hrs (Campeonato Nacional)

– Sábado 9 de agosto, 15:00 hrs (Campeonato Nacional) 🆚 Independiente – Miércoles 13 de agosto, 20:30 hrs (Copa Sudamericana – Ida de octavos)

👉 ¿Quieres saber cómo llega la U para enfrentar a Independiente? Revisa la formación tentativa del Romántico Viajero y sigue la cobertura completa en Al Aire Libre.

🧩 ¿Qué lesión tuvo Nicolás Ramírez y cuánto tiempo estuvo fuera?

Sufrió una luxación en el hombro derecho el 12 de julio ante Colo Colo. Estuvo casi un mes sin jugar.

🧩 ¿Vuelve Nicolás Ramírez a la titularidad en la U de Chile?

No ante Unión Española. Irá al banco, pero podría ser titular frente a Independiente si no hay recaídas.

🧩 ¿Por qué se considera clave el regreso de Nicolás Ramírez en la U de Chile?

Porque con él en cancha, la U gana en orden defensivo, liderazgo y variantes tácticas. Su ausencia fue muy notoria.