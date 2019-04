Unión Española superó a Mushuc Runa en emocionante definición a penales

Unión Española se exigió hasta el límite este jueves en la altura de Ambato y consiguió como recompensa la clasificación a la segunda ronda de la Copa Sudamericana. El rojo de Independencia igualó 1-1 con el club ecuatoriano Mushuc Runa en su revancha, dejó el marcador global 2-2 y sentenció la serie en una emocionante definición de penales en la que se impuso por 6-5.

El encuentro comenzó intenso en el Estadio Bellavista, ubicado a 2.620 metros sobre el nivel del mar, con el dueño de casa destapado en búsqueda de un resultado histórico para su corta historia en el profesionalismo. Así, su primer acercamiento llegó a segundos del arranque con una descarga de Esteban Rivas que se escapó ancha por el segundo poste.

Pese a la iniciativa del "ponchito", fue Unión el que golpeó primero. Sebastián Varas actuó por la banda derecha y mandó un tiro cruzado al arco que fue rechazado por el meta Bernardo Medina. Sin embargo, el rebote fue controlado sobre el área menor por José Aja, que definió de forma cómoda con un remate hacia el centro.

La alegría para el cuadro comandado por Fernando Díaz duró poco. El "sangre indígena" aumentó su volumen de ataque de forma considerable e hizo sufrir a Unión.

En ese esfuerzo Mushuc logró el empate sobre los 14 minutos. Fuerte maniobra coletiva y Byron Mina, sobre la medialuna, decidió retroceder el balón con un cabezazo. El defensor Alejandro Rébola no dudó y sacó una volea letal que fue imposible de atajar para Diego Sánchez.

El segundo tiempo fue de transiciones, desde el cambio de ataque hacia la aplicación defensiva por ambos lados, lo que fue más desgastante para el equipo de colonia.

Unión padeció los últimos 20 minutos y acabó protegiendo con todo su contingente. Mushuc se mantuvo recio y probó por todos los sectores para vencer la resistencia de la visita. Sin embargo, la figura de Sánchez se agigantó al bloquear cada propuesta.

Ya en los tiros penales, el cuadro nacional se puso en ventaja por una tapada del "Mono" a un intento de Fernando Fajardo. Ezequiel Palomeque luego se presentó ante el balón cuando la cuenta estaba 4-4 y tuvo la posibilidad de quedarse con parte de la gloria, pero su tiro impactó en el travesaño y ello reavivó el suspenso en el estadio.

Fábio Renato, que entró para reforzar la delantera de Mushuc en el último tramo, mandó la pelota elevada y estancó la cuenta en el 5-5. En la última definición apareció Sánchez, "The Man of the Match" según la Conmebol, y sentenció con clase con un remate seguro por abajo.

Con el resultado final, Unión logró instalarse en la siguiente fase del torneo, donde deberá aguardar hasta el mes de agosto para conocer a su rival, el que incluso puede llegar a ser un elenco que quede eliminado en la fase de grupos de Copa Libertadores.