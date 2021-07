Jean Beausejour desmintió apoyo a candidatura de Daniel Jadue: Mi voto sería para Gabriel Boric

El futbolista de Coquimbo Unido Jean Beausejour desmintió un presunto apoyo al candidato del Partido Comunista, Daniel Jadue, para las Primarias Presidenciales de este viernes y aseguró que no le pertenece la cuenta de Instagram @jeanbose15, donde aparecieron estas consignas que se le atribuyeron.

"Sentí la necesidad, porque mucha gente me escribió y llamó comentando. Personalmente, no creo que alguien como yo tenga la capacidad de inclinar o no la balanza para un lado u otro, no me creo con esa influencia, no soy tan pretencioso para creerlo, pero hay que aclarar ciertas cosas", sostuvo en un video al que tuvo acceso Al Aire Libre en Cooperativa.

"Principalmente, siempre cuando he tenido una opinión sobre algo no he buscado a terceros para hablar a través de ellos, nunca he usado voceros ni interlocutores. Hay algo en particular que se está dando y no es de mi agrado, y que es una cuenta de Instagram que es JeanBose15, está subiendo material y consignas a favor de la candidatura de Daniel Jadue", continuó el zurdo.

"No tengo nada contra la candidatura de Daniel Jadue, pero no es mi candidato para esta Primaria. Si es que tuviese la oportunidad de votar, que lo veo difícil por la distancia y el trabajo, mi voto sería para Gabriel Boric", aclaró el bicampeón de América.