Alves sorprendió con declaración sobre Cristiano: Ahora que no estoy en Barcelona puedo decirlo

El brasileño Dani Alves, defensa de Pumas en México, sorprendió con una confesión sobre el portugués Cristiano Ronaldo, delantero de Manchester United, señalando que ahora puede decirlo, ya que no es jugador de Barcelona y el luso tampoco está en Real Madrid.

"Me encanta Cristiano. Ahora que ya no estabamos en Barcelona y Madrid parece que sí puedo hablar, porque siempre parecía que no podía", comentó Alves en el podcast de Efrían Velarde, su compañero en Pumas.

"Cristiano ejemplifica, para todos nosotros que no tenemos tanta calidad, que con el trabajo también se puede competir contra los mejores. Yo lo respeto muchísimo y tuve la oportunidad de decírselo", agregó Alves.

Pese a la admiración del brasileño con el ex jugador de Real Madrid, Alves fue claro al afirmar que el argentino Lionel Messi, quien fue su compañero en Barcelona, tiene otro tipo de talento.

"Si tú hicieras una comparación, yo como jugador me acerco más a Cristiano que a Leo por el trabajo, no por el talento, porque Leo es un talento nato, que nació con el talento de jugar al fútbol y de estar en otro mundo que solo él consigue", sentenció.