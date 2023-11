Cristiano enfrenta millonaria demanda por promocionar empresa de criptomonedas

Un inesperado problema apareció para Cristiano Ronaldo en estos últimos días al conocerse que el astro del fútbol portugués enfrenta una millonaria demanda debido a la promoción que hizo de una empresa de intercambio de criptomonedas que opera principalmente desde China.

Según la información de la BBC, el actual jugador de Al Nassr está enfrentando una demanda colectiva desde Estados Unidos, la cual podría costarle alrededor de 1.000 millones de dólares por su víncula con la reconocida compañía Binance.

El citado medio agrega que "CR7" es acusado de promover pérdidas y no respetar la ley que rige en el país norteamericano sobre la transparencia en los ingresos económicos que proceden de actos promocionales.

Hay que remontarse a noviembre de 2022 cuando Binance anunció su primera colaboración con Cristiano para una colección de tokens no fungibles, instancia en la que el multicampeón con Manchester United y Real Madrid promocionó la inversión en estos activos digitales.

Cooking something up with @Cristiano…



Stay tuned. pic.twitter.com/OxqJ435bp3