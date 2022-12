"Cristiano está acabado": Las burlas en las redes sociales por su fichaje en Al Nassr

Las redes sociales no quedaron ajenas al llamativo fichaje de Cristiano Ronaldo en el Al Nassr saudita, y varios internautas se burlaron apuntando a la movida del portugués lejos de la elite del fútbol mundial.

En Twitter hubo varias reacciones ironizando con la decisión del luso de ir a Medio Oriente, comparando incluso su momento actual con el del argentino Lionel Messi, reciente campeón del mundo con la "Albiceleste".

"¡Urgente! La carrera de Cristiano está terminada" o "Ronaldo finalmente aceptó que su carrera se acabó ¿Pero y sus fans?" fueron algunos de los comentarios que se repartieron.

Algunos incluso fueron más allá y apuntaron que: "Rolando va a uno de los peores equipos de la liga de Arabia Saudita", aunque eso contrasta con el buen presente de Al Nassr, que marcha como escolta del liderato y ya tiene nueve títulos en su país.

Otros también recordaron cuando el propio "CR7" manifestó en 2015 que nunca jugaría en alguna liga como la de Qatar o China.

Throwback to Ronaldo joking about Xavi playing in Qatar. Life comes at you fast 😂 pic.twitter.com/YfsudBXvbs — 𝑭𝑨𝑫𝑰 ⚡️🇲🇦 (@FCBFadi10) December 30, 2022

Ronaldo has finally accepted he is finished but will his fans agree? — CHEZ👤 (@cheznosike) December 30, 2022

🚨Breaking : Ronaldo is finished & jobless currently. — 🦒 (@IamDoneFc) December 30, 2022