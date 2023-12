Cristiano Ronaldo es el deportista más buscado en la historia de Google

En medio del aniversario de los 25 años de Google, el explorador web más conocido y exitoso del mundo, la empresa aprovechó la instancia y decidió compartir un listado con los 25 términos más buscados durante toda su historia.

El ranking fue clasificado por variadas categorías, donde el futbolista portugués Cristiano Ronaldo, de 38 años y que milita en Al Nassr, figuró como el atleta más buscado superando a otros destacados del rubro como el argentino Lionel Messi.

El luso comparte junto a otros destacados como el corredor jamaicano Usain Bolt, quien es el record mundial más buscado, o el basquetbolista estadounidense LeBron James, quien es el "Jugador Más Valioso" (MVP por sus siglas en inglés) más repetido en el explorador web.

Revisa el video a continuación:

If the last 25 years have taught us anything, the next 25 will change everything. Here’s to the most searched moments of all time. #YearInSearch pic.twitter.com/MdrXC4ILtr