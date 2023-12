Cristiano Ronaldo se convirtió en el máximo goleador mundial en 2023

El delantero portugués Cristiano Ronaldo agigantó su leyenda al ubicarse como el máximo goleador del planeta en 2023, gracias a un doblete para Al Nassr en un duelo pendiente de la fecha 17 de la liga saudí.

La contienda para el equipo de "CR7" comenzó en desventaja, pues Al Ittihad, capitaneado por Karim Benzema, abrió la cuenta a los 14 minutos con anotaciónd e Abderrazak Hamdallah.

Sin embargo, Cristiano igualó a los 19' con lanzamiento penal. Anderson Talica aumentó a los 38 minutos y Hamdallah volvió a marcar para el empate (51'). Sin embargo, a los 68' Ronaldo repitió en el marcador, también desde los "12 pasos", y adelantó a la escuadra visitante. Sadio Mané cerró el 5-2 definitivo con dos conquistas (75', 82').

De esta manera, Ronaldo llegó a 53 goles en el año, uno más que Kylian Mbappé y Harry Kane, arrebatándoles el cetro de máximos anotadores, pues su equipos (PSG y Bayern Múnich) no volverán a jugar hasta los primeros días de enero.

El "Comandante" incluso puede acrecentar su registro, ya que Al Nassr enfrentará a Al Taawon el sábado 30 de diciembre a las 15:00 horas de Chile (18:00 GMT). La escuadra del luso es escolta de la liga saudí con 43 puntos, a siete de Al Hilal.

The Record's GOAT 🐐

He's done it ✅



AlNassr Captain, Cristiano Ronaldo becomes the world's top scorer in 2023 after reaching his 53rd goal against Ittihad today 🔥👑



He surpassed Kylian Mbappe and Harry Kane, who scored 52 goals each 👏 pic.twitter.com/AbpoQHo5IA