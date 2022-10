Cristiano Ronaldo se ofuscó por no entrar en el triunfo de Manchester United sobre Tottenham

Manchester United abrochó un gran triunfo de 2-0 sobre Tottenham este miércoles, en la Fecha 12 de la Premier League. Sin embargo, quien no gozó del todo el resultado fue Cristiano Ronaldo, que evidenció su molestia por no entrar en el partido.

Los "Diablos Rojos" se imponían en el encuentro con las anotaciones de Fred (47') y Bruno Fernandes (69'). El luso había comenzado a calentar desde la primera mitad, pero finalmente el entrenador Erik ten Hag desistió de enviarlo al terreno de juego, aunque sí mandó sobre el final a Anthony Elanga y Christian Eriksen, en reemplazo de Jadon Sancho y Casemiro, respectivamente.

Nahh if Elanga is getting minutes ahead of me as Cristiano Ronaldo I'm walking. Look at how sad this is pic.twitter.com/n0Y8ACRPN2