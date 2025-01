El DESMESURADO sueldo que recibirá Cristiano Ronaldo tras renovar contrato con Al Nassr

La figura de Cristiano Ronaldo en Medio Oriente ha significado, entre otras cosas, poner en el mapa futbolístico a la liga de Arabia Saudita, en la cual el astro portugués se desempeña desde inicios de 2023.

El mítico futbolista luso se aventuró en el fútbol árabe al aceptar una suculenta propuesta económica, la cual seguramente le hará más feliz al conocerse novedades del estratosférico nuevo salario que recibirá en su club.

Best way to start the year 😜 pic.twitter.com/x1GZSv8bQN