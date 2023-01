El lapsus de Cristiano: Confundió Arabia Saudita con Sudáfrica en su presentación en Al Nassr

El portugués Cristiano Ronaldo fue presentado este martes como fichaje estrella del club Al Nassr en Arabia Saudita, aunque durante la conferencia de prensa tuvo un breve lapsus, ya que confundió el país asiático con Sudáfrica.

Cristiano, de 37 años, atendió a los medios locales e internacionales y al momento de explicar sus razones para partir al fútbol árabe, explicó que el deporte está en crecimiento en todo el mundo, citando como ejemplos lo que pasó en Qatar 2022, con Corea del Sur, Marruecos y la propia selección de Arabia, que derrotó a Argentina.

Y en ese contexto, dijo "mi carrera no está terminada por haber venido a Sudáfrica, y sinceramente, no me preocupa lo que diga la gente de mí".

El lapsus pasó desapercibido en la conferencia de prensa, pero sí hizo eco en redes sociales, donde no perdonaron el error del "Bicho".

Saudi Arabia 🇸🇦 paid Cristiano Ronaldo $200m to say he's excited to play in South Africa 🇿🇦😂 He needs to come experience loadshedding 🤣 #Ronaldo #CR7 #Football ⚽️ pic.twitter.com/837AaIWjcf — Suleman Modan (@Figjamfan) January 3, 2023

You goat see money he conf ! Instead of SAUDI ARABIA he say SOUTH AFRICA 🇿🇦 Wei 😂😂



|| Michael Blackson cristiano pic.twitter.com/o9cgIgcl6A — NonfaKING (@ajeezayGH) January 3, 2023