El tierno saludo de Cristiano Ronaldo a Georgina Rodríguez en San Valentín

El astro portugués Cristiano Ronaldo recordó a su pareja, la modelo e influencer Georgina Rodríguez, y le dejó un mensaje en este 14 de febrero a propósito del Día de San Valentín.

"Feliz Día de San Valentín, mi amor", escribió el futbolista de Al Nassr de Arabia Saudita, en una publicación que recibió millones de "me gusta" en pocos minutos.

"Soy muy afortunado de tenerte en mi vida", le declaró el luso a la también empresaria, nacida en Argentina hace 29 años.

Revisa la publicación de Cristiano:

Happy Valentine’s Day meu amor!❤️

So lucky to have you in my life! pic.twitter.com/NndB9mHh6v