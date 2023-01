Eric Cantona: Cristiano Ronaldo no se da cuenta que ya no tiene 25 años

El francés Eric Cantona, leyenda de Manchester United, disparó contra Cristiano Ronaldo, señalando que el astro luso no es capaz de aceptar su rol como "veterano" en el fútbol.

En diálogo con Calciomercato, Cantona apuntó que "existen dos tipos de veteranos: El que quiere jugar todos los partidos porque todavía cree que tiene 25 años, y el que se da cuenta que no tiene 25 años, y que está para ayudar a los jóvenes, que no jugará todos los partidos, pero que es consciente que tendrá su momento".

Como ejemplo. Cantona señaló que "hay jugadores que ayudan a los nuevos, como Ibrahimovic en Milan; Ryan Giggs lo hacía, o el propio Paolo Maldini cuando aún estaba en su equipo".

"Cristiano Ronaldo aún no se da cuenta que ya no tiene 25 años. Es mayor y no es consciente de que, en lugar de no estar feliz por no jugar todo, debería aceptar la situación y ayudar", disparó sobre el luso, quien cumplirá 38 años en febrero.

Finalmente, Cantona, quien se retiró con 31 años en 1997, aseguró que "el final de una carrera es como morir, pero tienes que empezar otra cosa. Y antes de morir, te estás haciendo viejo y tienes que aceptar que te estás haciendo viejo. No puedes hacer las cosas que antes hacías".