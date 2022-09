Ferdinand y la suplencia de Cristiano en Manchester: Sé que está absolutamente furioso

El ex defensa y leyenda de Manchester United Rio Ferdinand aseguró que Cristiano Ronaldo está muy ofuscado por su suplencia en el elenco de Erik Ten Hag, en el inicio de la presente temporada.

En diálogo con Youtube Vibe with Five: "Sé con certeza que estará absolutamente furioso. Olvídense de quién está jugando en su lugar, el tema es que él no está comenzando los partidos".

"No puedes hacer lo que él ha hecho en su carrera durante esta increíble cantidad de tiempo en los niveles que ha estado jugando y ser alguien que aceptara no ser titular y ser suplente de un equipo que no está en la Liga de Campeones. La gente dice que debería estar bien, que estará bien. Que debería ser un jugador de equipo. Para algunas personas eso es genial. Pero Cristiano Ronaldo no tiene esa constitución, no puedes esperar que cambie a sus 37 años".

"No importa lo que digan los demás sobre correr, presionar... estará ahí sentado diciendo: 'Marqué 24 goles el año pasado, dime, ¿cuántas veces alguien más se acercó a eso en este equipo?' Él conocerá las estadísticas porque mira todo y dirá: 'Le conseguí a este equipo más puntos que nadie el año pasado con los goles que anoté'. Definitivamente no será feliz".