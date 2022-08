La reacción viral de Cristiano Ronaldo por ser suplente ante Brighton

El entrenador de Manchester United, Erik Ten Haag, sorprendió al dejar al portugués Cristiano Ronaldo en el banco de suplentes de la caída frente a Brighton & Hove Albion.

Pero un registro del luso, visiblemente molesto por la decisión, se hizo viral en las últimas horas en redes sociales.

La cuenta de Bleacher Report, medio reconocido a nivel internacional, subió una imagen en que el ex Real Madrid figura sin ánimo e una de las bancas de Old Trafford, la cual generó miles de reacciones.

Pese a esto, hubo otra publicación en que fuep osible ver al jugador alentando a sus compañeros tras la controvertida decisión de Ten Haag, que perdió 2-1 en su estreno oficial por la Premier League junto a los "diablos rojos".

To have Raphael Varane & Cristiano Ronaldo on the bench & forced to watch players like Harry Maguire, McFred is a big crime 😤😤😤 pic.twitter.com/qTF9v1SESo