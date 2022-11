La respuesta de Manchester United a Cristiano: Creemos en la unión de los jugadores y el técnico

El club inglés Manchester United emitió un comunicado para acusar recibo de las críticas que recibió por parte del delantero portugués Cristiano Ronaldo el fin de semana y manifestó su creencia en la unión de los jugadores y el técnico.

"Nuestro enfoque sigue siendo prepararnos para la segunda mitad de la temporada y continuar con el impulso, la creencia y la unión que se está construyendo entre los jugadores, el entrenador, el personal y los fanáticos", expresó el club rojo.

"Manchester United toma nota de la cobertura de los medios con respecto a una entrevista de Cristiano Ronaldo. El club considerará su respuesta una vez que se hayan establecido todos los hechos", añadió.

Recordar que ayer domingo tuvo duras palabras contra el club y el entrenador: "Manchester United intentó forzar mi salida. No sólo el entrenador, sino también el resto de personas que rodean al club. Me siento traicionado porque me han convertido en la oveja negra", dijo Cristiano Ronaldo al periodista inglés Piers Morgan.