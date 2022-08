Leyenda del fútbol inglés: Ningún club de Europa quiere a Cristiano

El ex seleccionado inglés y leyenda de Liverpool Jamie Carragher se refirió al presente del portugués Cristiano Ronaldo, que milita en Manchester United y que según expresó, "ningún club lo quiere".

"Su carrera se ha alargado porque es un gran profesional, pero ahora tiene 37 años, 38 cumplirá en esta temporada, y no es el mismo jugador. Sigue siendo un gran goleador, pero no es el mismo futbolista que antes. Puede que me equivoque, pero creo que ningún otro club de Europa lo quiere", declaró en su rol de comentarista de Sky Sports.

"No parece que la institución pueda sacarlo, ya que por el momento otros clubes no lo quieren. Y si le preguntas a Ten Hag -el DT-, no creo que lo quiera. Y no estoy muy seguro de que el vestuario de Manchester United quiera a Cristiano Ronaldo en este momento", aseguró.

Cristiano participó del pasado amistoso con Rayo Vallecano y se retiró del estadio antes de su finalización, lo que le valió críticas el entrenador neerlandés.