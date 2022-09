Los detalles de la reunión de Cristiano Ronaldo con prestigioso psicólogo

El astro portugués Cristiano Ronaldo no pasa por su mejor momento deportivo y personal, razón por la que se reunió con el prestigioso psicólogo canadiense Jordan Peterson.

Peterson fue al programa del presentador británico Piers Morgan y dio detalles de la visita que le hizo a CR7: "Había tenido algunos problemas en su vida hace unos meses y un amigo suyo le envió algunos de mis videos y dijo que los había visto. Luego leyó uno de mis libros y lo encontró útil, quería hablar".

"Fui a su casa y hablamos durante unas dos horas. Me mostró todo su equipo para mantenerse en óptimas condiciones, hablamos sobre sus empresas. Sobre todo, hablamos sobre lo que quería en el futuro y algunos de los obstáculos que está enfrentando", añadió.

Cristiano no ha tenido mucha acción en el comienzo de la Premier League en el Manchester United de Erik Ten Hag, tampoco pudo partir del club y con la selección de su país no pudo clasificar al Final Four de la Nations League. Además, en el ámbito privado, sufrió la pérdida de un hijo en los últimos meses.

Jordan Peterson explains why Cristiano Ronaldo called him over to meet him.



He’s depressed, people need to take it easy on him, he’s human just like the rest of us. pic.twitter.com/5kGR5bfnoO