Se quedó sin club en pleno Mundial: Manchester United anunció la salida de Cristiano Ronaldo

Manchester United comunicó que junto al jugador portugués Cristiano Ronaldo acordaron su salida, con efecto inmediato.

"Cristiano Ronaldo dejará Manchester United por un acuerdo mutuo, con efecto inmediato", señaló la institución británica en sus redes oficiales.

"El club le agradece por su inmensa contribución durante dos pasos por Old Trafford", agregaron.

La determinación ocurre a raíz de la entrevista que brindó el luso al periodista Piers Morgan, donde desnudó una serie de irregularidades de la escuadra del Gran Manchester.

Cristiano Ronaldo is to leave Manchester United by mutual agreement, with immediate effect.



The club thanks him for his immense contribution across two spells at Old Trafford.#MUFC