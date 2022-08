Sufre Cristiano: Plantel del United está furioso con las actitudes del portugués

La derrota ante Brighton & Hove Albion en Old Trafford por la primera fecha de la Premier League destapó un verdadero escándalo dentro del vestuario de Manchester United dada la molestia que existe de parte del plantel con las actitudes mostradas por el delantero Cristiano Ronaldo.

Según informa el diario The Sun, gran parte del plantel ya no soporta las actitudes de Cristiano Ronaldo y verían con buenos ojos su salida de la institución antes del cierre del libro de pases europeo, el próximo 1 de septiembre.

"Hartos. Los jugadores del Manchester United están cada vez más molestos por las payasadas de Cristiano Ronaldo", explica el matutino en una nota donde cuenta que un grupo numeroso de futbolistas de los Diablos Rojos creen conveniente que CR7 se marche a otro equipo y culminar con este tira y afloje entre el deportista y los dirigentes.

El diario inglés se hace eco de una fuente que sostuvo que "realmente está empezando a molestar a muchos jugadores ahora. Él tiene sus aliados en la escuadra, pero muchos están hartos de cómo está haciendo las cosas".

Todo inició luego de la imposibilidad de jugar la Champions, algo que dejó a Ronaldo con la voluntad de marcharse, no obstante, su salida no se dio y luego de no presentarse a la gira de pretemporada, jugó escasos minutos ante Rayo Vallecano para irse del estadio antes de que culminara el partido.