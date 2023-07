Cristián Zavala fue agredido tras la derrota de Curicó ante La Calera: Hoy mi familia tiene miedo

El delantero de Curicó Unido Cristián Zavala denunció una repudiable agresión por parte de barristas luego de una nueva derrota del equipo, ante Unión La Calera como local, que mantiene la amarga temporada deportiva "tortera".

Los descargos del futbolista se dieron por medio de su cuenta de Instagram. "Jamás creeré en la violencia física o verbal. Nunca pensé que hoy se siga creyendo que es la forma solucionar todo", inició su escrito.

"Ojalá lo que vivimos ayer con mi familia no vuelva a ocurrir. Entendamos que la violencia no lleva a nada, hoy mi familia tiene miedo y no es bueno. Hoy daré por cerrado lo vivido y lo hago público para tomar conciencia", añadió.

Posteriormente el plantel de Curicó Unido, comandado por el capitán Franco Bechtholdt, compartió un comunicado rechazando lo ocurrido con Zavala.

"Lamentamos y repudiamos la agresión que sufrió nuestro compañero Cristián Zavala y su esposa, quienes fueron atacados por un gurpo de 'hinchas' en el trayecto del estadio a su casa luego del partido ante Unión La Calera", detalló el texto publicado por los jugadores.

"Como plantel estamos conscientes de la situación que estamos viviendo, somos los principales responsables de la situación del club y queremos remediarlo lo antes posible. La violencia no soluciona nada, sobre todo en instancias así, cuando se necesita que todos estemos más juntos que nunca para salir adelante", sumaron los deportistas "torteros".

El equipo maulino acutalmente está luchando por alejarse de la zona de descenso: Son 14° con 16 unidades, solo tres más que Magallanes y Deportes Copiapó, conjuntos en puestos rojos de la tabla.

Foto: @bechtholdt16/Instagram