Hinchas escogieron a David Pizarro como el mejor volante central de la década en Fiorentina

El ex jugador chileno David Pizarro fue elegido por los hinchas como el mejor volante central de Fiorentina de la última década.

El "Fantasista" integra el equipo ideal del cuadro "viola" de los últimos diez años junto a Sebastien Frey, Manuel Pasqual, Gonzalo Rodríquez, Davide Astori y Juan Cuadrado.

Todavía falta por definir a otro volante y a tres delanteros en la votación que está realizando el elenco italiano entre sus seguidores.

Mira la publicación de Fiorentina en Twitter:

FIORENTINA OF THE DECADE ⚜️

2⃣0⃣1⃣0⃣➖2⃣0⃣2⃣0⃣



System: 4⃣-3⃣-3⃣



Your holding midfielder is DAVID PIZARRO 7⃣⚜️#ViolaArt by @elfalso92 🎨#ForzaViola 💜 #Fiorentina pic.twitter.com/VwDe4R8H6t