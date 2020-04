Iquique anunció suspensión provisional de arqueros que dieron positivo por dopaje

A través de un comunicado, Deportes Iquique anunció que los arqueros del primer equipo Luis Sotomayor y Julio Bórquez se encuentran suspendidos provisionalmente luego de dar positivo en controles de dopaje de rutina realizados en febrero pasado, aunque también contó que la institución está recabando toda la información y que brindará la ayuda posible a los jóvenes jugadores.

Los jugadores dieron positivo por furosemida, ante lo cual el equipo explicó que "nunca tuvo conocimiento de que los jugadores consumieron la sustancia descrita".

"Estamos reuniendo los antecedentes necesarios para comprender la situación en forma integral y prestar el apoyo que sea necesario a nuestros jugadores en lo reglamentario", añade el documento.

Según el mismo comunicado, los jugadores se defendieron ante el club y manifestaron su ausencia de culpa sobre conductas que pudieran atentar contra el juego limpio o la utilización de sustnacias para mejorar su rendimientos.

"Nos explicaron que el compuesto que arrojó el resultado adverso es furosemida, que corresponde a un diurético de uso común y que ellos consumieron", se explica.

"Para que no quede ninguna duda de su integridad, los jugadores voluntariamente han pedido que nuestra institución los sometiera a exámenes para acreditar que no han consumido otra sustancia prohibida distinta a la que motiva el reproche. Por lo anterior, nuestro club contrató los servicio del Laboratorio Clínico de nuestra ciudad Clinicum que el día de hoy tomó muestras, las analizó y concluyó que no existen sustancias prohibidas en los organismos de nuestros jugadores, cerró.