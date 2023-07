Ricardo Abumohor: Jadue me reconoció todo lo que hizo, en ocasiones intervino los arbitrajes

El expresidente de O'Higgins, Ricardo Abumohor, admitió haber sostenido reuniones con el exmandamás de la ANFP Sergio Jadue en Miami y reveló algunos detalles sobre los movimientos ilícitos que hizo el calerano para manejar el fútbol chileno.

"Ya no le paga el FBI nada. Lo vi muy abierto, me reconoció todo lo que había hecho; incluso hasta cómo quiso perjudicar a O'Higgins", indicó al reportaje "El Cartel del Gol", del programa Informe Especial de Televisión Nacional.

"Por ejemplo, inventó un viaje a Brasil para no entregar la copa. En ocasiones también intervino en los arbitrajes. Lo único que quería era que O'Higgins no fuera campeón, él me lo reconoce", agregó el exdirigente celeste, quien ahondó en la actual situación que vive Jadue.

"Hay personas que estuvieron muy cerca de él que no han pagado nada. Él se las llevó solo. Estamos en una crisis absoluta porque nos hemos manejado muy mal. No hicimos lo que teníamos que hacer, pero hemos sabido encaminar nuestras faltas o nuestros pecados en el desarrollo correcto. Para que eso suceda se requieren líderes con credibilidad, con confianza con transparencia; porque la gente necesita volver a creer.", dijo en el referido espacio.

"Yo creo que Jadue fue una víctima del sistema. Cayó en la trampa, porque es una persona inteligente que vivió con muchas carencias. Era muy joven, y cuando te agarran estos próceres te van calando rápido. La debilidad humana o la necesidad te hacen cometer errores. Fue muy franco, muy frontal y auténtico. Es la impresión que me dejó", añadió Abumohor, que comandó al cuadro rancagüino entre 2006 y 2021.