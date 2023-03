Berizzo: El ingreso de Alexis trastornó el partido porque es un futbolista de clase mundial

El entrenador de la selección chilena, Eduardo Berizzo, analizó la victoria 3-2 sobre Paraguay y también dedicó elogios a Alexis Sánchez, cuyo ingreso en el segundo tiempo permitió mayor profundidad y agresividad al equipo nacional.

"La lectura del partido tiene que ver con que en el primer tiempo nuestra circulación de pelota no fue ajustada, no fue fluida ni rápida, era previsible, atacábamos de manera lenta, construíamos el juego demasiado replegados, nos costaba plantarnos en campo rival y en el entretiempo entendimos que el juego había que llevarlo 20 metros más adelante, llevar la pelota de lado a lado, encontrar profundidad, habilitar a nuestros delanteros con mejores balones", sostuvo.

"El ingreso de Alexis colaboró con eso, con la profundiad, el ingreso de Alexander Aravena también, pero creo que jugamos adelantados en el campo, la presión sucedió cuando estamos en ese modo tan agresivo de recuperación de la pelota y fluidez en el ataque constante, terminamos quedándonos con el partido porque creímos en atacar, en plantarnos en campo rival, correr riesgos y jugamos un segundo tiempo que interpretamos a partir de lo malo hecho en el primer tiempo, lo corregimos y pudimos neutralizar a nuestro rival en casi todas las facetas de juego", siguió.

Para el entrenador, "el partido se decanta a favor de nosotros por ese ánimo, intención e intensidad en ataque que mantuvimos durante 50 minutos del segundo tiempo".

"Todo jugador es valioso cuando está involucrado, comprometido, se siente parte. El inicio del partido no nos dejaba empezar con Alexis, había entrenado con muchísimo dolor toda la semana, no podía aguantar el partido entero. Su ingreso trastornó el partido por que es un futbolista de clase mundial y también habla de su vigencia, la vigencia de los experimentados en esta nueva era", destacó.

En esa línea igualmente remarcó la presencia de Aravena, que se traduce en "la llegada de los nuevos jóvenes a la selección, y fundamentalmente la actuación de -Guillermo- Soto, de -Gabriel- Suazo, de -Guillermo- Maripán, de -Felipe- Méndez, Marcelino -Núñez- y -Diego- Valdés, que son el núcleo donde se solidifica todo y a ello se aporta la experiencia de los cinco futbolistas que están en el plantel, de la Generación Dorada, y de los siete menores de 23 años. Entre todos podemos construir un equipo que juegue al ataque, sea protagonista y mantenga la intensidad".

"Estoy contento por el trámite del partido, por haber cambiado, corregido y ajustado lo que estábamos haciendo mal en la primera etapa y hacerlo tanbien en la segunda parte es que el partido nos premia con una victoria, debido a esa convicción en el ataque", dijo.

"Evidenciamos esta manera de jugar en la fecha FIFA anterior en Polonia y Eslovaquia, la idea era que como jugamos el segundo tiempo jugáramos todo el partido", estimó.

"El primer tiempo nos sentíamos inseguros en la circulación de la pelota, no sé si el campo, que no estaba en muy buenas condiciones, nos complicó, hizo demorar la traslación de la pelota de derecha a izquierda, teníamos un ataque, pero no profundo ni peligroso, era posicional y no terminaba bien; en la segunda parte cambió todo, encontramos profundidad, fuimos por el centro, aprovechamos las espaldas de un equipo que se defiende bien", analizó.

"Soy de la idea que los nombres propios que vienen de la fecha FIFA anterior y se han repetido en ésta continúen, estamos pendientes de todo el nivel del fútbol local y de los jóvenes que no vinieron hoy y vendrán. Ojalá todos repitan en sus clubes buenas actuaciones que los traigan de nuevo a esta convocatoria", explicó.

"En la primera parte nos costó encontrar a Arturo Vidal y Marcelino, que eran quienes podían habilitar a Rubio y Ben Brereton. Cuando en el segundo tiempo adelantamos esa posesión de pelota 15 ó 20 metors, esos pases ya no salían de nuestros centrales, sino de nuestros medios, la pelota giraba en campo rival y eso acercaba a la profundidad", detalló.

"Arturo a lo mejor cometió algún error de pase por la ansiedad de llevar la pelota a la derecha, veíamos que se transformaba en una autopista para nosotros, pero es un futbolista de mucho peso, con una presencia en el medio del campo, es capaz de soportar la peltoa de espalda, jugarla en la zona caliente... no voy a descubrir a Vidal hoy, pero el equipo se comportó en la segunda parte. Tuvimos una capacidad colectiva de ataque muy agresiva y doblegamos a un rival que en cinco minutos nos dio vuelta un partido que controlábamos, pero no con profundidad", expuso.