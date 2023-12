Eduardo Vargas apareció en la carpeta de un grande de Sudamérica

El delantero chileno bicampeón de América con La Roja Eduardo Vargas apareció en la carpeta de un equipo grande de Paraguay con miras a la Copa Libertadores 2024.

Según el periodista guaraní Juan José Pérez del programa Deporte Total, Cerro Porteño fijó su vista en Vargas, de cara a la fase de grupos del torneo internacional.

ANTICIPO ‼️🚨

El chileno Eduardo Vargas últimamente en Atlético Mineiro es el apuntado ahora como el delantero para #CerroPorteño.@DeporteTotal780 pic.twitter.com/COX3gmrmEU — Juan José Pérez (@juanjoperez12) December 27, 2023

"Turbomán" no lo pasa bien en Brasil, ya que no ha tenido la regularidad esperada en Atlético Mineiro y no tiene el respaldo de los hinchas, por lo que no ven con malos ojos su salida en el club.

De todos modos, desde el elenco paraguayo deben ir con una billetera generosa, dado que el nacional no tiene un sueldo bajo y su contrato expira en diciembre de 2024.