Entrenador de Tigres e interés de Atlético Mineiro por Eduardo Vargas: No hay nada efectivo ahora

El brasileño Ricardo Ferretti, entrenador de Tigres, se refirió al interés de Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli por el chileno Eduardo Vargas, situación que no desmintió y a la cual le bajó el perfil.

"Tuca" Ferretti señaló en conferencia de prensa, luego del empate 0-0 de su equipo ante Xolos de Tijuana, que "estos son rumores, no hay nada efectivo ahora, no hay una propuesta, no hay nada. Se mencionan muchas cosas, pero si llegara algo que es bueno para el jugador y es bueno para la institución y tenemos un suplente, entonces no debo de preocuparme".

"La preocupación sería si sale el jugador y yo no tuviera alguien para poder suplir y el nivel del equipo recaiga", finalizó el DT.

Vargas es una obsesión para el nuevo proyecto de Sampaoli en el elenco de Belo Horizonte. De hecho, el medio O Tempo de Brasil aseguró hace algunos días que ofrecieron al venezolano Romulo Otero a cambio del chileno.