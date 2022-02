Elías Figueroa recordó su título con Palestino: Les dije que venía a ganar, no a pelear últimos lugares

Esta semana se estrena un nuevo capítulo de Memorabiblia en TNT Sports en el que se va a rememorar el torneo nacional que ganó Palestino en 1978 y la Copa Chile de 2018. Coronas logradas de la mano de dos figuras sobresalientes y referentes "baisanos" como Elias Figueroa y Luis Jiménez.

Precisamente, "Don Elías", será uno de los entrevistados en el espacio documental, recordando su paso por los "árabes" y las sensaciones tras aquel recordado título.

"Me llevaron para ser campeón, siempre me acostumbré a ser campeón. En Brasil lo mismo, gané todos los torneos gaúchos, campeonatos nacionales, etc. Pero lograrlo en casa, fue una alegría inmensa", destacó.

En esa línea, el ex zaguero de la selección chilena, confesó: "Cuando volví, les dije que venía a ganar, no a pelear últimos lugares. Y se creyeron el cuento. Además, había buenos jugadores. Me encariñé mucho con Palestino porque hicieron un sacrificio muy grande, yo quería volver".

La moda de la mano vendada

En la previa del último partido del Campeonato de 1978, la figura de Palestino, Elías Figueroa, se fracturó una mano. Una lesión que en primera instancia lo podría haber dejado fuera de la cancha, en un crucial partido de cierre, ante Colo Colo.

"Me fracturé la mano y me enyesaron. Me dijeron que no iba a poder jugar. Yo quería jugar y pedí que me sacaran el yeso. Me pusieron una venda adhesiva y jugué con la mano fracturada, porque sabía que teníamos que ganar. Al día siguiente los niños imitaban y jugaban con la mano vendada, como moda", contó entre risas.

El episodio contará además con inéditas entrevistas a Luis Jiménez, César Cortés e Ivo Basay, entre otros; quienes recapitularán en paralelo la inédita campaña de Palestino en 2018, consiguiendo la Copa Chile, tras 40 años sin levantas copas.

Memorabiblia se estrenará este miércoles 9 de febrero a las 21:00 horas por todas las señales de TNT Sports.