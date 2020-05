Elías Figueroa y el Mundial del '82: La larga concentración echó a perder el ambiente

El ex jugado chileno Elías Figueroa recordó la participación de la Roja en el Mundial de España 1982 en conversación con el CDF, señal que este fin de semana repetirá los partidos del combinado nacional en dicho certamen.

El otrora defensor reveló que la extensa concentración que determinó el DT Luis Santobáñez "fue muy larga para todos, sobre todos para los que tenían familia. Tan larga que aburría".

"Al principio fue simpático, las bromas entre el plantel, pero después se echó a perder el ambiente con tanta concentración. Había más discusiones, grupitos y en los entrenamientos lo mismo. Influyó bastante que fuera tan larga", agregó.

A su vez, "Don Elías" se refirió al recordado penal que erró Carlos Caszely ante Austria en el torneo planetario, asegurando que "la gente fue muy dura con Carlos. A cualquier se le puede ir un penal".

"Hasta el día de hoy la gente le dice cosas. Fue injusto, cualquiera puede fallar un penal. A muchas figuras también se le han ido penales. Se descargaron con Carlos", indicó.

Sus experiencias con Pelé y Maradona

Por otro lado, Figueroa reveló cómo fue jugar contra el astro brasileño Pelé, a quien enfrentó en varias ocasiones, afirmando que "se defendía bien, metía los codos por todos lados. Un gran amigo de todas formas".

"Eran duelos bravos, él jugaba adelantado, tenía ese amague de un lado al otro. Lo peor para uno como defensa es que manejaba ambas piernas, le marcabas un lado y salía por el otro", aseguró.

El retirado deportista también contó una anécdota con Diego Maradona, con quien se negó a sacarse una foto.

"Un fotógrafo me llama y me dice que nos vayamos a sacar una foto con Maradona. Luego le dice a Diego y este responde 'que venga él, yo no voy para allá'(...) Me dice que vayamos dónde Maradona y yo le digo que 'si él no viene, yo tampoco voy'. Y no fui, y no nos sacamos la foto con Diego", afirmó.

Mira las declaraciones de Elías Figueroa:

