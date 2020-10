France Football dejó a Elías Figueroa fuera de los candidatos a mejor central de la historia y causó indignación

Sorpresa e indignación causó la nómina de 10 jugadores publicada por la revista gala France Football con los candidatos a mejor defensor central de la historia, para entregar el galardón en el "Ballon d'Or Dream Team".

Esto, debido a que dentro de los nombres candidatos a ser el mejor en ese puesto no aparece el chileno Elías Figueroa, tres veces mejor jugador de América en una época en la que, entre otros, Pelé jugaba en el continente.

Para el puesto de defensor central figuran Franz Beckenbauer (Alemania), Franco Baresi (Italia), Fabio Cannavaro (Italia), Bobby Moore (Inglaterra), Daniel Passarella (Argentina), Matthias Sammer (Alemania), Marcel Desailly (Francia), Gaetano Scirea (Italia), Ronald Koeman (Holanda) y Sergio Ramos (España).

La ausencia de Elías Figueroa se tomó las redes sociales, pues muchos extrañaron que el futbolista no compita entre los 10 grandes referentes del puesto.

The 10 nominees as best centre back of all time ! #BOdreamteam https://t.co/dOeHb2zxwR pic.twitter.com/8Ub7FYKy0Y