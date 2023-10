Arabia Saudita presentó el primer Mundial de eSports para 2024 con Cristiano como invitado

El príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, presentó este lunes la primera Copa Mundial de eSports, "el mayor evento de su tipo a nivel mundial", y que organizará anualmente el reino árabe a partir de 2024, en un evento al que asistió el futbolista portugués Cristiano Ronaldo.

El campeonato "será una importante plataforma que contribuya a elevar el nivel del sector de juegos y deportes electrónicos que están en desarrollo", al tiempo que "asentará el estatus de Arabia Saudita como destino pionero para las competiciones deportivas y mundiales más destacadas", según un comunicado oficial.

El anuncio se produjo durante la Conferencia del Nuevo Deporte Mundial, acogida por el reino saudí con la asistencia de líderes del sector deportivo, como el astro luso o el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y destacados personajes de los juegos electrónicos del mundo.

Bin Salmán, apasionado declarado de los videojuegos, anunció también la creación de la Fundación de la Copa Mundial para Deportes Electrónicos, sin ánimo de lucro, que se encargará de organizar el campeonato y será "el motor que llevará a este sector a una nueva fase de colaboración" entre los socios y entidades competentes de los juegos y deportes electrónicos.

An honour to meet again with His Royal Highness Prince Mohammed bin Salman and great to be part of this panel today discussing the future of esports and the launch of the first ever #esportsworldcup that will be held in Saudi Arabia next year! pic.twitter.com/1N4AVYn9Pv