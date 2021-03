Esteban Paredes aclaró salida de sus hijos de las inferiores de Colo Colo

El ahora delantero de Coquimbo Unido Esteban Paredes aclaró la salida de sus hijos de Colo Colo, y aseguró que no incidió en la decisión de Esteban (17 años) y Vicente (13), ya que fue una determinación que ellos mismos tomaron.

"Todos dicen que los saqué, que fui el responsable, pero no fue así", dijo de entrada Paredes a Las Ultimas Noticias.

"Esteban se fue por sus propios medios (a Palestino). El conversó hace mucho tiempo conmigo, que estaba aburrido y que quería buscar nuevos horizontes. En el momento en que me despidieron, él me lo dijo. Le pedí que no lo hiciera por mí, que lo hiciera por él, que yo no tenía que ver. Le dije que si él quería seguir jugando y entrenando en Colo Colo, yo no tenía problemas, que él podía seguir", añadió.

No obstante, el pequeño delantero ya tenía tomada la decisión: "El fue quien me dijo que conversaría con el 'profe' Hugo (González). Y lo hizo. Habló, le agradeció y le dijo que se iba, pero que no era algo mío, sino que personal", complementó.

Respecto a Vicente, Paredes contó que "hace mucho tiempo no iba a entrenar por la pandemia, no iba a los Zoom., entonces un día el 'profe' lo llamó y le dijo que no iba a seguir", contó.